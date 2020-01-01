شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..شاب يستأذن هشام عباس للاعتراف بحبه لزوجته على مسرح كايرو فيستيفال سيتي مول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ أحد الحاضرين الفنان هشام عباس فى حفله، المقام فى كايرو فيستيفال سيتى مول بمناسبة رأس السنة، بصعوده على المسرح ليعترف لزوجته بحبه لها، وأن عام 2019 كان أحلى أيامه معها، وتمنى أن تكون 2020 أفضل، وقام هشام عباس بإهدائهما أغنية "جوه فى قلبي"، وكان قد بدأ الحفل بأغنية "ماتبطليش"، واستقبله الجمهور بترحاب شديد وحرصوا على ترديد الأغنية معه، وأعرب عباس عن سعادته الكبيرة بلقاء جمهور كايرو فيستيفال سيتى مول فى بداية عام 2020، كما شهد الحفل عرضا حيا للألعاب النارية احتفالا بالعام الميلادى الجديد.

وواصل هشام عباس حفله الغنائى بعدد كبير من أغنياته الشهيرة التى قدمها خلال مشواره الغنائى، منها فاكر أيام لمتنا، عامل ضجة، شوفي، قول عليا مجنون، يتربى فى عزو، كدة رضا، جوه فى قلبي، حذرتك.

وحل النجم هشام عباس ضيفا خلال برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، الذى يذاع على قناة "cbc"وطرح النجم هشام عباس فيديو كليب أغنية "الفترة اللى فاتت" على يوتيوب، وهو من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع ومن إخراج حازم كتانة، والكليب من ألبوم عباس "عامل ضجة" الذى تم طرحه الشهر الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا.

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وقدم هشام عباس خلال اللقاء عددا من أغنيات ألبومه الجديد أمام جمهور البرنامج وبمصاحبة فرقته الموسيقية وتحدث عن أسباب تأخر طرح الألبوم لمدة 10 سنوات، بالإضافة لكواليس التحضير للألبوم وكذلك كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بالألبوم والذى سيعرض للجمهور خلال الأيام القادمة.

وقدم هشام عباس مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التى ارتبط بها الجمهور خلال السنوات السابقة وكذلك تترات المسلسلات التى قدمها مثل تتر مسلسل "حمادة عزو" الذى يحظى بشهرة واسعة ويرتبط معه بمواقف طريفة يطلبها منه الجمهور خلال الحفلات أو الأفراح التى يحييها.

وروى "عباس" تفاصيل بداياته الغنائية ودراسته فى الجامعة الأمريكية وعمله مهندس صوت وكذلك كواليس اختياره لبطولة فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية قبل أن يقدم الدور الذى كان معروضا عليه النجم أحمد السقا بالإضافة لعلاقته بالنجم حميد الشاعرى وحكايات أول تعاون بينهما بعد لقائهما بالصدفة فى الاستوديو.

يذكر أن هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" كل خميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.