أحلام بصحبة زوجها وهيدي كرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنان مي عمر، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بأحد الشوارع الأوروبية.

مها أحمد

نشرت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس برنامج "ربع دستة ستات".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أحمر جذاب.

أحلام

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة بصحبة زوجها مبارك الهاجري.

Advertisements

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بقوام رشيق وإطلالة أنيقة.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل حديقة منزلها.

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

محمد جمعة

نشر الفنان محمد جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط الأجواء الباردة.