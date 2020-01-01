أحمد السقا لزوجته: أنا "تربي" الوسط الفني ولما أموت محدش هيدفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان أحمد السقا إنه يحب من ألقابه لقب "رجل الناس"، لأنه يعني أنه قريبا من جمهوره.

وأضاف الفنان، خلال لقاء في برنامج Its Show Time الذي تقدمه زوجته مها الصغير، أنه يطلق عليه في الوسط الفني، لقب "تربي الوسط الفني" لأنه دائما يتواجد في جنازات الفنانين، ويساعد في مراسم الدفن.

وخلال الحلقة، مازح أحمد السقا زوجته، وقال إنه يشعر أنه عند وفاته لن يجد من يدفنه وسيضعوه في الميكرويف.

يذكر أن السقا يصور حاليا فيلمه "العنكبوت" ويشاركه في البطولة منى زكي، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.