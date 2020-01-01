طارق الحربي يحرج الفاشينيستا ليان عبدالله على الهواء.. شاهد رد فعلها

تعرض الإعلامي السعودي طارق الحربي، لحالة هجوم واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سخريته من ملامح الفاشينيستا السعودية ليان عبدالله، شقيقة الفاشينيستا مودل روز على الهواء.

البداية كانت حين فاجأ الحربي ضيقته ليان عبر برنامجه “طارق شو” وعرض لها مقطع فيديو قديم بدت فيه بدون مساحيق تجميل، ثم سألها: “هذا انتي؟” لترد عليه وقد تغيرت ملامحها بأنها هي ليقول 90٪ غير ويضيف: “الفلاتر غيرت الملامح”.

ولم يكتف الحربي بذلك رغم إحراجها، بل طلب من المعدّين بأن يعيدوا عرض الفيديو ويسألها كم نسبة الشبه بين هذا وذي؟ ليؤكد أنه ما فيه نسبة شبه بينهما.

وما إن انتشر هذا المقطع على السوشال ميديا حتى انهال الهجوم على الإعلامي السعودي، واستنكروا سخريته من شكلها وتنمره عليها.

فقالت إحدى المعلقات: “حرام ليش مستضيفها إذا بتسوي فيها هذا”، فيما قال آخر: “عيب أحرجها والله”، وتابع ثالث: “ما له داعي يحرجها”، وأردف رابع: “مسكينه جرحها”.

وكشفت ليان عن إجرائها بعض عمليات التجميل بشفتيها وفمها بسبب كبر حجمهما، مؤكدة أنها تستعد للقيام بعملية تجميل أخرى، ستكون مفاجأة للجمهور على حدّ قولها.

وعن سبب قيامها بعملية تجميل بشفتيها، قالت ليان: “الكل كان يقولي شفايفك كبيرة وعريضة مع إني كنت أشوفها عادي” ، كما كشفت ليان عن سبب ارتدائها الكاب بصفة مستمرة، موضحة: “أمتلك جبهة عريضة، لذلك ارتدي الكاب حتى أخفيها”.

وسبق أن تعرضت الفاشينيستا السعودية للسخرية بعد نشرها عدة صور بدون مكياج، لكنها تعود وتؤكد أنها لا تهتم بالسخرية من ملامحها، منتقدة من يقوم بهذه التصرفات متعمدًا من أجل السخرية منها فقط.

وأضافت شقيقة مودل روز أنها لا تهتم بالمنتقدين لها، لأنها ببساطة عرفت أن الناس تهتم فقط بالمظهر الخارجي ولا يهتمون بجوهر الإنسان، وأنها اكتشفت أن هناك أناسًا مريضة تنتقد الأشخاص بسبب أشكالهم فقط.

وتعمل ليان في مجال الأزياء والموضة، مثل شقيقتها مودل روز التي نادرًا ما تظهر معها، وقبل أيام نشرت مقطع فيديو يجمعهما لنفي كل التقارير التي أشارت إلى وجود قطيعة بينهما.