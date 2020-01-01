فيديو.. محمد حماقي يطرح كليب تعرف بحبك ليه

طرح النجم محمد حماقي كليبه الجديد، والذي يحمل اسم تعرف بحبك ليه، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية تعرف بحبك ليه من كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم. يشار إلى أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا كليب بعنوان راسمك في خيالي، وهو من ألبوم كل يوم من ده وهو من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. الكليب حاجز الـ 5 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع Advertisements يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان كل يوم من ده، ويحتوي الألبوم على 20 أغنية من بينهم: يزلزل، صور، و أعمل إيه، م البداية، يا ستار، كفاية حلول وسط، راسمك في خيالي، قالوا عنك.

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