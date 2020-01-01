تستعد غدًا الأربعاء الفنانة نورهان أبو سريع لعرض مسرحيتها المونوليزا على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية في السادسه مساءً. مسرحية المونوليزا، بطولة نورهان أبو سريع و أيمن مرجان وتأليف أحمد الأباصيرى وديكور نورهان رجب ومخرج منفذ محمد رامى وتحت إشراف د.نبيل منيب ومن إخراج نورهان أبو سريع . منفذ محمد رامى وتحت إشراف د.نبيل منيب ومن إخراج نورهان أبو سريع . Advertisements وكانت نورهان أبو سريع قد شاركت في الموسم الرمضاني قبل الماضي بمسلسل الزوجة ١٨ الذي لعب فيه دور البطولة الفنان حسن الرداد. مسلسل الزوجة ١٨ تأليف محمد أبوالسعد وخالد أبوبكر ووليد أبوالمجد وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال وإخراج مصطفى فكري والعمل بطولة مجموعة من النجوم منهم الفنان حسن الرداد وناهد السباعى وشيماء سيف وهيدي كرم ومحمود البزاوي ومحمود الليثي.

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كانت هذه تفاصيل خبر غدًا .. نورهان أبو سريع تعرض مسرحية "المونوليزا"على مسرح المعهد العالي للفنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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