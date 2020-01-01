أحمد عصام يحيي عرضًا للألعاب النارية بالقاهرة الجديدة

يحيي الفنان أحمد عصام عرض ألعاب نارية ضخمًا داخل أحد ااكومباوندز في مدينة القاهرة الجديدة، والمقرر إقماته الليلة في تمام قرب الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.
ويأتي ذلك الحفل ضمن احتفلات ليلة رأس السنة 2020، ومن ناحيتها قام النجم الكبير تامر حسني بدعمه، حيث نشر أفيش الحفل، وعلق عليه أنه يتمنى أن يقام مثل تلك العروض العالمية في الهرم، والأماكن السياحية.
يذكر أن الفنان أحمد عصام شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل البيت الكبير 2، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وبطولة كل من سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، داليا مصطفى، هادي الجيار، لقاء سويدان، طارق صبري، دنيا المصري، ريم هلال، مي فخري، تيسير عبدالعزيز، محمود غريب، إيمان مسامح، شريف باهر، إيمان أيوب، منى ممدوح، حسناء سيف الدين، أحمد النقلي، سامح بسيوني، أشرف طلبة، منة المصري، دعاء رجب، تغريد فهمي، طلعت الشريف، عمرو شميس، حمدي العربي، أيمن عزب، عبيرصبري، جو فهمي، جمال ابراهيم، عبدالرؤوف الجندي، محمد يحيى، محمود محمد بخيت، محمد علي، عمر الحداد.
وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي إجتماعي، حيث يتناول الكثير من القضايا التي تحدث في صعيد مصر مثل الثأر والميراث وتسلط وسيطرة الرجال على النساء، والصراع الدائم بين الشخصيتين الرئيسيتين "كريمة" المرأة الطيبة التي تتحول في هذا الجزء وتترك طيبتها التي عانت بسببها من "جبرية" المرأة الشريرة التي تكرهها بعد أن تركها عبدالله وفضل عليها كريمة، وبعد مرور السنوات يتزوج ابن جبرية من بنت كريمة وتحاول جبرية إيذاء بنت كريمة ولكنها تفاجئ بأمر لم تكن تتخيله.
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