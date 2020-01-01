في أول ليلة رأس السنة 2020.. أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يتبادلان التهنئة

احتفل الفنان أحمد خالد صالح مع خطيبته الفنانة هنادي مهنا، بأول ليلة رأس السنة 2020 لهما بعد خطوبتهما، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد صورة تجمعه بهنادي، وأعرب من خلالها عن شدة سعادته، قائلًا: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيببًا

مباركًا فيه، 2019 كانت سنة حلوة أوي عليا بكل إلي فيها من حلو و وحش وكان ختامها مسك بنسبالي إن شاء الله 2020 .. تبقي أحلي و أحلي و كل إلي نفسه في حاجة يحققها.. كل سنة و أنتم طيبين.

وأعربت هنادي من ناحيتها عن شدة حبها لأحمد قائلة: أحلى حاجة حصالتلي في حياتي يا أكبر نعمة ويا رجل حياتي .. أحبك يا قلبي.

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يشار إلى أن الفنان أحمد خالد صالح خطب الفنانة هنادي مهنا، يوم الجمعة الموافق 27 من شهر ديسمبر 2019 الماضي، وذلك بعد قصة حب بينهما.