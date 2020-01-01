تراند اليوم : رامي جمال يهنيء جمهوره بالعام الجديد والمتابعين : منور الدنيا ديما-صورة

نشر المطرب رامى جمال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام ” مجموعة من الصور وظهر فيها بلوك شتوى حيث يرتدى جاكت رمادى وبلوفر اسود .

وعلق المطرب رامى جمال على الصورة قائلا : سنة جديدة سعيدة

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

المكان منور بوجودك فيه يا محترم ❤️❤️????

ياعاالمي منور الدنياا❤️❤️❤️

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ربنا يسعدك دايما ????

كل سنة وانت دايمًا من نجاح لنجاح❤️

وينتظر رامي جمال الآن، طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة من إنتاج شركة “نجوم ريكورد”، وكانت آخر ألبومات رامي جمال، البوم “ليالينا” الذي تم طرحه عام 2018 وهو من إنتاج “نجوم ريكورد”.