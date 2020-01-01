نجمات الفن في الجيم.. رشاقة وأناقة ونصائح مهمة للجمهور (فيديو)!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تعد الرياضة إحدى اهتمامات نجمات الفن اللاتي يحرصن على المواظبة عليها في الصالات المخصصة، حتى يظهرن برشاقة لافتة، ويحافظن على صحتهن باستمرار، حيث أنهن يخصص وقتا شبه يومي لذلك رغم انشغالهن في الغالب بأعمالهن الفنية.

وتفضل عدد من النجمات مشاركة الجمهور خلال ممارستهن لأنواع مختلفة من التمارين الرياضية، داخل الجيم، كما ينصحن محبيهم بأن يحذوا حذوهن ويواظبوا عليها نظرا للفائدة الكبيرة على صحتهم النفسية والجسدية.

وتعد الفنانة المصرية رانيا يوسف إحدى الفنانات المهووسات بممارسة التمارين الرياضية، وتظهر بين الحين والآخر وهي تؤدي حركات رياضية متنوعة وصعبة أحيانا، وهو ما انعكس على جسدها الرشيق والحيوي والجذاب.

أما الفنانة ياسمين صبري فهي الأخرى تؤدي مجموعة من الرياضات بينها اليوغا وتدريبات قاسية وشاقة والتمارين الخفيفة فتظهر بلياقة بدنية مميزة.

وتعد رياضة الكيك بوكسينغ رائجة بين الفنانات أيضا، حيث يمارسنها رغم أنها تتطلب جهدا لا يستهان به، وهذا ما بدت عليه ريم البارودي ومنة فضالي بلياقة جسمانية عالية.

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وتظهر أخريات وهن يمارسن تمرينات التوازن (قدرتك على السيطرة والاستقرار المتوازن في عضلات جسدك) والمرونة (تمدد العضلات في جسدك، ويمكنها أيضا أن توسع من مستوى حركتك وتعزز حركة المفاصل) إضافة إلى القوة (رفع الأثقال، وتمارين الضغط والمعدة)، والهوائية (الجري أو السباحة أو الرقص، وهي الأنشطة التي تنشط عمل القلب والأوعية الدموية).

ويشير الخبراء في هذا الصدد إلى أن كلا من هذه التمرينات هو مهم بطريقته الخاصة، وممارسة الأنواع الأربعة جميعها هي أفضل وسيلة لتحقيق أقصى قدر من اللياقة البدنية وتجنب الإصابات، حيث إنها تجعل العضلات أقوى.

وتحرص مقدمة البرامج كارلا حداد على التوجه إلى الجيم لممارسة مختلف أنواع الرياضة حتى تحافظ على قوامها النحيف ومنحنياته، إضافة إلى الفنانة السورية جيني إسبر المعروف عنها ولعها بالرياضة، كيف لا وقد درست في تخصص التربية الرياضية وقسم التغذية.

وكذلك الفنانة اللبنانية ميريام فارس التي دائما توجه النصائح للجمهور بأهمية ممارسة الرياضة، وقالت في وقت سابق إنه مهما كنت منشغلة في حياتك العملية لكن لابد من صنع التوازن بين الحياة والصحة حتى تكوني مستقرة ونشيطة.