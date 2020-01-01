محمد رمضان يؤدي آخر بروفاته في مراكش

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد عبر "انستجرام" لآخر بروفة له قبل مشاركته في مهرجان مراكش بالمغرب والذي يظهر من خلاله اليوم. وشارك محمد رمضان، مؤخرا ضمن فعاليات احتفالية المسيرة الخضراء في المغرب وظهر في المباراة الودية التي جمعت بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم.

وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس. ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.

قد يهمك أيضا:

محمد رمضان وسعد لمجرد في حفل غنائي بدبي 10 كانون الثاني

مسلسلات محمد رمضان تُثير الجدل بسبب انسحاب بعض الفنانات من "البرنس"