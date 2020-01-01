شكرا لقرائتكم خبر عن "سنة حلوة أوى" أحمد خالد صالح وهنادى مهنى يحتفلان برأس السنة الميلادية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل كل من الفنانين أحمد خالد صالح وهنادى هانى مهنى، ابنه الموسيقار الكبير بالعام الجديد 2020، حيث أقيمت خطوبتها فى حفل بسيط حضره أصدقائهما من الوسط الفنى وخارجه، ووثق الثنائى حفل خطوبتهما بمجموعة من الصور بمفردهما ومع الأصدقاء ونشر أحمد خالد صالح، صورة تجمعهما سويا خلال احتفالاتهم بالعام الجديد، قائلاً:"الحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركاً فيه، ٢٠١٩ كانت سنة حلوة أوى عليا بكل إلى فيها من حلو ووحش وكان ختامها مسك بنسبالى أن شاء الله ٢٠٢٠ تبقى احلى واحلى وكل إلى نفسه فى حاجة يحققها. كل سنة وأنتم طيبين".

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وحضر الخطوبة عدد من النجوم منهم تامر حسنى، ودرة، وأسماء جلال، وهند عبد الحليم، تخلله رقصات جمعت الثنائى هنادى مهنى وأحمد خالد صالح، فيما هنأهم النجم تامر حسنى بخطوبتهما بينما كان يظهر فى خلفية مقطع الفيديو أغنيته "عينيا بتحبك"، والتى ردد بعض كلماتها مع صوت الـ"دى جى"، لتكون تلك الأغنية بمثابة هديته للعروسين، كما قال لهما، "مليون مبروك وربنا يحفظكوا يارب".

وتعد هنادى من الوجوه الجديدة التى ظهرت على الساحة الفنية خلال الـ 3 أعوام الماضية، حيث كانت بدايتها الحقيقية من خلال مسلسل "أفراح إبليس 2"، مع النجم السورى جمال سليمان، بعدما قدمها المخرج أحمد خالد أمين فى دور ابنته بدلا من الفنانة ريهام عبد الغفور، وبالتزامن مع هذا المسلسل شاركت "هنادى" فى عدة أعمال فنية أخرى منها "بركة" مع عمرو سعد، والذى تم تأجيلها عام كامل، لتأتى المفارقة ويُعرض فى نفس الموسم الذى شاركت فيها مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "زلزال"، وهو موسم رمضان الماضى، هذا بالإضافة إلى مشاركتها فى نفس العام بمسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى وعدد كبير من الفنانين منهم أحمد بدير وإدوارد وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وآخرون، من تأليف الكاتب محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

أما الفنان أحمد خالد صالح فهو ابن الفنان الكبير الراحل، وبدأ ظهوره على الساحة خلال العامين الماضيين، منها "نسر الصعيد"، مع محمد رمضان، و"الفيل الأزرق 2"، فضلا عن انتظاره عرض فيلمى "العارف" مع أحمد عز وأحمد فهمى، و"شريط 6"، من بطولة خالد الصاوى.