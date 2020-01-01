شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هشام عباس يتألق فى أولى حفلات رأس السنة بكايرو فيستيفال سيتي مول والان مع تفاصيل الخبر
وفاجأ أحد الحاضرين الفنان هشام عباس في حفله، المقام في كايرو فيستيفال سيتي مول، بأن يصعد علي المسرح ليعترف لزوجته بحبه لها وأن عام 2019 كانت أحلى أيامه معها، وتمني أن تكون 2020 أفضل مع شريكة حياته، وقام هشام عباس بإهدائهما أغنية "جوه في قلبي".
وواصل حفله الغنائي بعدد كبير من أغنياته الشهيرة التي قدمها خلال مشواره الغنائي منها، فاكر أيام لمتنا، عامل ضجة، شوفي، قول عليا مجنون، يتربي في عزو، كده رضا، جوه في قلبي، حذرتك، وأنا وأنا اعمل ايه، يا ليلة، زمان وانا صغير، ناري نارين، واختتم حفله باغنية "فينه" وتمني لكل الحاضرين ان يكون العام الجديد خير عليهم
وقدم هشام عباس مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التى ارتبط بها الجمهور خلال السنوات السابقة وكذلك تترات المسلسلات التى قدمها مثل تتر مسلسل "حمادة عزو" الذى يحظى بشهرة واسعة ويرتبط معه بمواقف طريفه يطلبها منه الجمهور خلال الحفلات أو الأفراح التى يحييها.
وروى "عباس" تفاصيل بداياته الغنائية ودراسته فى الجامعة الأمريكية وعمله مهندس صوت وكذلك كواليس اختياره لبطولة فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية قبل أن يقدم الدور الذى كان معروضا عليه النجم أحمد السقا بالإضافة لعلاقته بالنجم حميد الشاعرى وحكايات أول تعاون بينهما بعد لقائهما بالصدفة فى الاستوديو.
يذكر أن هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" كل خميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.
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