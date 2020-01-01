شكرا لقرائتكم خبر عن من فرنسا للشيخ زايد.. حسن الرداد يستأنف تصوير "توأم روحي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الفنان حسن الرداد وفريق عمل فيلم "توأم روحي" تصوير مشاهد الفيلم منذ يومين في منطقة الشيخ زايد، وتحديدًا داخل إحدى الفيلات هناك، وذلك بعدما انتهوا من تصوير المشاهد الخارجية للفيلم في فرنسا منذ أسبوعين تقريبًا، حيث قضوا أسبوعًا هناك.

فيلم "توأم روحي" تدور قصته في إطار رومانسي كوميدي، ويلعب دور البطولة الفنان حسن الرداد، بينما يشاركه في دور البطولة النسائية الثنائي عائشة بن احمد وأمينة خليل خلال أحداث الفيلم الذي لم يعلن صناعه عن موعد طرحه بعد.

فيلم "توأم روحي" من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، ويأتي تعاونهما معًا للمرة الثانية بعدما اجتمعا في فيلم "قصة حب".. حيث شارك في بطولته كل من احمد حاتم، هنا الزاهد، وحقق أثناء عرضه ردود فعل إيجابية حين عرض في موسم عيد الحب.

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على جانب آخر يعيش الفنان حسن الرداد انتعاشة فنية كبيرة حيث شارك خلال عام 2019 في مسلسل "الزوجة 18" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته ناهد السباعي وهيدي كرم وسلوى خطاب ومحمود الليثي ومحمود البزاوي، كما شارك مؤخرًا في مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض التي تضم نجوم آخرين مثل مايا دياب، ماجد المصري، سعد الصغير.

ومن المفترض عرضها في مصر قريبًا، كما أعلن حسن الرداد مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمين آخرين تكتم علي تفاصيلهما بجانب "توأم روحي" اسم الفيلم الذي يقوم بتصويره حاليًا مع عائشة بن أحمد وأمينة خليل.