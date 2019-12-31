إيهاب توفيق يحيي «ليالى المحروسة» فى موسم الرياض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد المطرب والنجم المصري إيهاب توفيق يوم، الثلاثاء 31 ديسمبر، لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة رأس السنة، وذلك تحت عنوان “ليالى المحروسة”، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، ومن المقرر أن يقدم إيهاب خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة، ومنها أغنيته الشهيرة “الأسمرانى”.

وفي نفس السياق يتعاون إيهاب توفيق مع الشاعر الغنائي مودي نبيل بأغنيتين تحمل طابع دراما ومقسوم، وهما من ألحان وتوزيع فارس فهمي، وأغنية ثالثة يقدمها توفيق من كلمات عادل السيد، وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغانى خلال الفترةالقليلة المقبلة.

وتعاون فارس فهمي مع النجم إيهاب توفيق، من قبل في الدويتو الذى قدمه توفيق مع المطرب الشعبى أحمد شيبة بعنوان “عشمي في ربنا”، وهي من كلمات رضا المصري وتوزيع زيزو، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، من إخراج ياسر عصام.

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كما انتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل ألبومه الجديد المخصص للأطفال ويشمل حوالى 10 أغانى جميعها من كلمات الشاعر عوض بدوى الذى يراهن عليه بقوة خلال الفترة المقبلة، ويعتبره ألبوما مختلفا ويشمل عددا من الأفكار، كما أكد بدوى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، ومن المقرر طرحه قريبا.

والجدير بالذكر أن آخر أغانى إيهاب توفيق أغنية “الصيف والبحر”، وهي من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: الصيف والبحر والميه والهوى.. والليل بالليل كل العشاق سوى.. الصيف الصيف والبحروالبحر والميه والهوى.. والليل والليل بالليل بالليل كل العشاق سوى.. وانا ويا حبيبى ياناس مبسوط.. مش عايز الوقت يعدى يفوت.. انا ويا حبيبى ياناس مبسوط مش عايز الوقت.. يعدى يفوت ساعة حب وساعة شوق.