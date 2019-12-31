تداول صورة مؤثرة لرامي عياش مع والده

انتشر للفنان رامي عياش صورة مؤثرة له بصحبة والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ظهر عياش في الصورة وهو يغسل قدمي والده، وجاءت التعليقات كلها معجبة بسلوك الفنان اللبناني الشهير. يشار إلى أن آخر أعمال رامي عياش فيديو كليب أغنية "سكاكر السكر" وشارك في الكليب الفنانة فيفي عبده، وهي من ‏كلمات ‏خالد فيرناس، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وهي ضمن أغاني ألبومه الأخير "قصة حب"، الذي يضم 10 ‏أغنيات ‏متنوعة بين اللهجة المصرية واللبنانية‎ قد يهمك ايضاً: عياش يؤكد "أنا لبناني" يتصدر "تويتر" رامي عياش يكشف حقيقة خلافة مع ناصيف زيتون ويوجه رسالة قاسية لهذا الشخص

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