أصالة تودع 2019 بحفل "ليلة من العمر 5" مع مطرف المطرف

انعشت المطربة أصالة نصري، والمطرب الكويتي مطرف المطرف، ذاكرة الرومانسية لدى الجمهور الكبير الذي امتلأت به قاعة 5 بأرض المعارض بالكويت في في ليلة طربية خاصة حملت عنوان "ليلة من العمر 5"، للمنتج عبدالعزيز الزيدي والتي تم من أجلها تصميم أكبر مسرح يغني عليه مطربين في الكويت. وقدمت الحفل الإعلامية النجمة حليمة بولند، وكانت البداية مع المطرب مطرف المطرف حيث قدم في فقرته التي استمرت نحو ساعة ونصف، بقيادة المايسترو الكويتي أيوب خضر أغنيات طربية بامتياز، استهلها بـ«أنا واقف »، ومع إيقاعها الحماسي، تعالى تصفيق الجمهور.

بينما استهلت أصالة، بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وصلتها بأغنيتها "كبير الشّوق" التي رددها الجمهور معها بتصفيق حاد لتقدم بعدها مجموعة من أجمل أغنياتها المنوعة مثل أشكرهم وحزن الشوارع وشموخ عزّي وهنا كان الجمهور على موعد مع مفاجأة أصالة لهم حيث كشفت لهم بأنها ستغني في البومها الخليجي الجديد، أغنية من ألحان مطرف المطرف.

ولم تكتفي أصالة بهذه المفاجأة فقط، وإنما طلبت من المطرف، الصعود على المسرح حيث قدما معه دويتو لأغنية" لاتخاف من الزمان" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ولم تكتفي أصالة بذلك وانما قدمت معه ايضاً دويتو لأغنية "كان يامكان" للمطربة الكبيرة ميادة الحناوي كمبادرة صلح منها تجاه الحناوي بمناسبة العام الجديد.

واستكملت أصالة وصلتها الغنائية ونثرت على الجمهور أغنيات متنوعة من اعمالها القديمة والجديدة مثل سؤال بسيط والعمر كلّه وكان يهمّني وإبشر تم وبنت أكابر وعقوبة وبكرة أحلى وسوّاها قلبي وياحبّيبه وذاك الغبي.

أصالة حافية القدمين

Advertisements

ومن اللقطات الطريفة التي شهدها حفل أصالة قيامها بخلع حذائها لتستكمل وصلتها الغنائية حافية القدمين بعد شعورها بدوار بسيط، قالت إنه يزول بمجرد أن تخلع حذائها وهذا مافعلته.

قد يهمك ايضاً:

أصالة تكشف سبب غنائها حافية القدمين في الكويت

نصري تؤكد أن خلافاتها وأزماتها مع الفنانين وارد