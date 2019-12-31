آية عبدالله تحيي حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في هذا الموعد

تستعد المطربة آية عبدالله لإحياء حفل غنائي، ليلة رأس السنة في فندق اللؤلؤة. ونشرت آية "بوستر" دعائيا للحفل، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وعلقت: "مستنياكم في حفلة رأس السنة الساعة 12 مساء". وأحيت المطربة آية عبدالله حفلا غنائيا، 4 نوفمبر الماضي، ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بدار الأوبرا المصرية. قد يهمك أيضاً : آية عبد الله وأنغام تشاركان في أوبريت خاص على مسرح الأوبرا

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