راغب علامة يستقبل 2020 على أنغام أفضل أغنياته في الأردن

يحضر السوبر ستار راغب علامة حاليا، لاستقبال العام الجديد 2020 في العاصمة الأردنيّة عمّان، حيث يودّع ملك المسارح عام 2019، مع جمهوره في أوتيل جراند حياة ـ عمّان، بعدما حضّر لهم برنامجا غنائيا مميّزا ومنوّعا بين أغانيه القديمة التي تعيش في الذاكرة وبين أغانيه الجديدة التي حقّقت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة.

ولمرافقة جمهوره الذي يفضّل قضاء السهرة في المنزل ليلة رأس السنة، حرص نجم النجوم على تصوير سهرة تلفزيونيّة مميّزة مع النجمة المصريّة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة”، وتُعرض ليلة رأس السنة على شاشة “دي إم سي” المصريّة، وبهذا يرافق السوبر ستار محبّيه ليلة رأس السنة بشكلّ حيّ من خلال حفله في عمّان، كما يحيي ليل الساهرين في منازلهم عبر شاشة التليفزيون.

كما يطل السوبر ستار جمهوره ليلة عيد الميلاد من خلال فيديو خاصّ صوّره مع عائلته، وظهروا جميعا وهم يتشاركون في تزيين شجرة الميلاد وسط أجواء حميميّة مميّزة، ونال الفيديو قسطا كبيرا من التفاعل الإيجابيّ على صفحاته الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

هذا وأصدر العلامة الفارقة جديده الغنائيّ باللهجة الخليجيّة مؤخرا، وهي أغنية بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي، وقد صدرت عبر جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة، كما غنّاها علامة بشكل مباشر في الحلقة الأخيرة من برنامج “ذا فويس” الذي فاز فيها المشترك التونسي مهدي عيّاشي من فريقه بلقب البرنامج لهذا العام.

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