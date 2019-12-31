سعر خرافي لتذاكر حفل محمد عبده في رأس السنة

بلغ سعر تذكرة حفل الفنان السعودي محمد عبده، المرتقب في السعودية ليلة رأس السنة، 157500 ريال سعودي، لفئة VIP، أي ما يعادل 675 ألف جنيه مصري، لتسجل الرقم الأعلى بين تذاكر حفلات رأس السنة للفنانين العرب. وكشف منفذ بيع التذاكر الإلكتروني، عن نفاذ التذاكر فئة VIP لحفل محمد عبده، على الرغم من سعرها الخرافي الذي بيعت به، ويعد هذا هو الحفل الأول له بعد شائعة وفاته التي انتشرت بشكل واسع قبل أيام.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من تصدر الفنان السعودي الكبير محمد عبده مؤشر البحث "جوجل" في المملكة العربية السعودية، بآلاف من عمليات البحث، بعد انتشار شائعة عن وفاته. وأقلقت شائعة وفاة الفنان السعودي محمد عبده، محبيه الكثر في السعودية والعالم العربي قبل أن تثير غضبهم من مطلقي الشائعة الذين تلاعبوا بمشاعر جمهور كبير يعشق "فنان العرب". يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة عن وفاة محمد عبده قبل أن يتم نفيها جميعا لاحقا.

قد يهمك أيضا:

عبقرية موسيقار مفاجأة خلال موسم الرياض في "ليلة سهم" على مسرح محمد عبده

الفنان محمد عبده يحيي حفلًا غنائيًا جديدًا في أحد فنادق القاهرة