شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة رأس السنة.. نانسى عجرم تستقبل العام الجديد 2020 بصورة من أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المطربة اللبنانية نانسى عجرم، العام الجديد 2020، من إمارة أبوظبى في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحيى نانسى حفل رأس السنة في أبوظبى، ونشرت النجمة اللبنانية صورتها عبر إنستجرام، مهنئة جمهورها ومتابعيها، وقد اكتفت بالتعليق على الصورة بقولها "سنة جديدة سعيدة".

يأتي هذا بعدما اختتمت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفل رأس السنة بمسرح جزيرة المارية بأبوظبى، ضمن احتفالات رأس السنة، بأغنية "بدنا نولع الجو" التى أعادتها للمرة الثانية، وسط أجواء احتفالية من الجمهور الذى حضر مبكراً لحضور الحفل، الذى قدمت فيه نانسى أغانيها الشهيرة منها "أطبطب وأدلع"، "ماشى حدي"، "معقولة الغرام"، "مشتاقة ليك"، "ما فيا عيش الا معك"، "اخصامك اه"، "بتفكر فى اية"، "الدنيا حلوة"، "واثق بحاله".



نانسى عجرم تستقبل العام الجديد 2020 بصورة من أبوظبى

وأحيت نانسى عجرم مؤخراً حفلا غنائياً كبيراً ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، يوم 17 ديسمبر فى مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، وشاركها الحفلة الفنانان وائل جسار ووائل كفوري، حيث أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور وأطلت فى الحفل بفستان أحمر خطفت به الأضواء.

ومن المقرر أن يصعد النجم تامر حسنى إلى مسرح الحفل لبدء فقرته الغنائية بعد قليل، حيث حضر تامر باقة من أغانيه الشهيرة الجديدة والقديمة ليغنيها فى الحفل منها "100 وش" و"عيش بشوقك" و" كل مرة "، "حبيبى"، و"ناسينى ليه" وعدد آخر من الأغانى التى يتفاعل معها الجمهور.

النجم تامر حسنى عرض له مؤخرا فيلمه الجديد "الفلوس" ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويحتل الفيلم المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.

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نانسى عجرم فى أبوظبى

وكانت أبوظبى قد نظمت عددا من الفعاليات العالمية خلال عام 2019، شملت هذه الفعاليات الجديدة أسبوع أبوظبى للتحدي، والذى تضمن مباراة الـUFC الشهيرة بين بطل القتال غير المهزوم حبيب نورمحمدوف وداستن بورير، كما أقيمت أول نسخة من أسبوع أبوظبى للعائلة والتى شهدت أول مرة يقام فيها حفل جوائز الأطفال من نيكلودين فى الشرق الأوسط والذى تبعه عرض بيبى شارك الشهير، كما استضافت أبوظبى أول نسخة من أسبوع أبوظبى للسباق والذى تضمن فعاليات ثقافية دولية مثل مهرجان فن أبوظبى واختتم بجائزة الاتحاد الكبرى للفورملا 1، الحدث الختامى لموسم 2019 للفورمولا 1 إضافة إلى عالم ورنربراذرز والطيران الداخلى الحر.

فيما شهدت دولة الإمارات احتفالات مبهرة فى عدد من الأماكن السياحية، لتضىء سماءها بالألعاب النارية احتفالا برأس السنة الميلادية الحالى 2020، فى تمام الساعة الثانية عشرة، وهو حدث انتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها، حيث تتطلع الإمارات هذ العام إلى تسجيل أرقام جديدة فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال عروض الألعاب النارية التى تشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديداً عبر العرض الذى ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" فى أبوظبى، وعروض إمارة رأس الخيمة التى تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى فى المنطقة.

واستقبلت دولة الإمارات العام الحالى باحتفالات استثنائية فى عدد من الأماكن السياحية من ضمنها برج خليفة وبرواز دبى وبرج العرب واتلانتس، كما وجه المكتب الإعلامى لحكومة دبى ونادى الصحافة وبراند دبى التهانى، حيث قال: "من فريق المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة وبراند دبى.. كل عام وأنتم بخير".

كما احتفلت مدينة دبى، بالعام الجديد 2020، بتشكيل من 14 رجل مظلى يحلقون فى محيط برج خليفة ونشر المكتب الإعلامي حكومة دبى فيديو، وعلق: "ضمن احتفالات دبي بالعام الجديد، تشكيل من 14 رجل مظلى "wing suit skydivers" يحلقون في محيط برج خليفة تاركين خلفهم آثاراً ضوئية نارية".