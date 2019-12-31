فيديو.. الألعاب النارية تغطي سماء أبو ظبي فور نزول تامر حسني من على المسرح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غطت الألعاب النارية سماء أبو ظبي بجزيرة المارية وذلك فور نزول تامر حسني من على مسرح الحفل احتفالا بالعام الجديد، حيث أحيا نجم الجيل تامر حسني حفلا ناجحا وكامل العدد بمناسبة رأس السنة على مسرح المارية بأبو ظبي وقدم تامر أغنيات حلو المكان عارفة وأحلى حاجة فيكي وبنت الأية وناسيني ليه وبشوقك كفياك أعذار وضحكتها وهي دي وكل سنة وأنت طيب وعمري ابتدي وقدم أيضًا ميدلي لأجمل أغنياته واختتم بتقديم أغنية حلو المكان. وكان جمهور النجم المصري تامر حسني استقبلوا نجمهم المفضل في أبوظبي قبل صعوده على مسرح حفل راس السنة بجزيرة المارية بأبو ظبي، وذلك بالتزاحم حوله لالتقاط الصور التذكارية، ولبى النجم تامر حسني طلبات الجمهور بالتصوير معه قبل دخوله للاستعداد لاحياء الحفل. Advertisements النجم تامر حسنى عرض له مؤخرا فيلمه الجديد "الفلوس" ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويحتل الفيلم المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية. وكانت أبوظبي قد نظمت عددا من الفعاليات العالمية خلال عام 2019، شملت هذه الفعاليات الجديدة أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي تضمن مباراة الـUFC الشهيرة بين بطل القتال غير المهزوم حبيب نورمحمدوف وداستن بورير، كما أقيمت أول نسخة من أسبوع أبوظبي للعائلة والتي شهدت أول مرة يقام فيها حفل جوائز الأطفال من نيكلودين في الشرق الأوسط والذي تبعه عرض بيبي شارك الشهير، كما استضافت أبوظبي أول نسخة من أسبوع أبوظبي للسباق والذي تضمن فعاليات ثقافية دولية مثل مهرجان فن أبوظبي واختتم بجائزة الاتحاد الكبرى للفورملا 1، الحدث الختامي لموسم 2019 للفورمولا 1 إضافة إلى عالم ورنربراذرز والطيران الداخلي الحر.

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