شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يبدأ حفل كايرو فيستيفال سيتي مول بأغنية "ماتبطليش".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل النجم هشام عباس حفله الغنائى المقام على مسرح الفيلدج داخل كايرو فيستيفال سيتى مول بمنطقة التجمع الخامس، ضمن احتفالات رأس السنة، بأغنية "ماتبطليش"، واستقبله الجمهور بترحاب شديد وحرصوا على ترديد الأغنية معه، معربا عن سعادته الكبير بلقاء جمهور كايرو فيستيفال سيتى مول فى بداية عام 2020، كما شهد الحفل عرضا حيا للألعاب النارية احتفالا بالعام الميلادى الجديد.

وحل النجم هشام عباس مؤخراً ضيفا خلال برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، الذى يذاع على قناة "cbc"، وطرح النجم هشام عباس فيديو كليب أغنية "الفترة اللى فاتت" على يوتيوب، وهو من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع ومن إخراج حازم كتانة، والكليب من ألبوم عباس "عامل ضجة" الذى تم طرحه الشهر الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقدم هشام عباس خلال اللقاء عددا من أغنيات ألبومه الجديد أمام جمهور البرنامج وبمصاحبة فرقته الموسيقية وتحدث عن أسباب تأخر طرح الألبوم لمدة 10 سنوات بالإضافة لكواليس التحضير للألبوم وكذلك كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بالألبوم والذى سيعرض للجمهور خلال الأيام القادمة.

وقدم هشام عباس مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التى ارتبط بها الجمهور خلال السنوات السابقة وكذلك تترات المسلسلات التى قدمها مثل تتر مسلسل "حمادة عزو" الذى يحظى بشهرة واسعة ويرتبط معه بمواقف طريفه يطلبها منه الجمهور خلال الحفلات أو الأفراح التى يحييها.

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وروى "عباس" تفاصيل بداياته الغنائية ودراسته فى الجامعة الأمريكية وعمله مهندس صوت وكذلك كواليس اختياره لبطولة فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية قبل أن يقدم الدور الذى كان معروضا عليه النجم أحمد السقا بالإضافة لعلاقته بالنجم حميد الشاعرى وحكايات أول تعاون بينهما بعد لقائهما بالصدفة فى الاستوديو.

يذكر أن هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" كل خميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.