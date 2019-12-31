شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن وتفجيرات ومطاردات فى برومو "أشباح أوروبا" لـ هيفاء وهبى ومصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الجهة المنتجة عن البرومو الرسمى لفيلم "أشباح أوروبا" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى ونجم مسرح مصر مصطفى خاطر، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى يوم 10 يناير المقبل، واحتوى البرومو على مشاهد إثارة وتشويق وتفجير سيارات ومطاردات وخلافه، بالإضافة إلى ظهور هيفاء بشكل مختلف ومميز خلال البرومو.

وكشف صناع فيلم "أشباح أوروبا" عن البوستر الأول للعمل الذى يشارك فى بطولته كل النجمة هيفاء وهبى، حيث ظهرت بمفردها على البوستر، والفيلم تدور أحداثه فى إطار أكشن ومطاردات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

وصور أبطال فيلم "أشباح أوروبا" عدة مشاهد خارجية فى دولة جورجيا على مدار أسبوع كامل جمعت بين هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جود، كما صور فريق العمل عدد من المشاهد داخل القاهرة وضواحيها.

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.

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هيفاء وهبى من المقرر أن تشارك فى موسم دراما رمضان المقبل، بمسلسل "أسود فاتح" وهو اسم مبدئى للعمل، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، ومنهم شريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، وأخرون، تـأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج كريم العدل.