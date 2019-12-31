شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم شديد حول تامر حسنى قبل صعوده لإحياء حفله بأبوظبي والان مع تفاصيل الخبر
النجم تامر حسنى عرض له مؤخرا فيلمه الجديد "الفلوس" ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، والفيلم قصة تامر حسني، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويحتل الفيلم المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.
وسبق حفل تامر حسنى، إحياء النجمة اللبنانية نانسى عجرم الفقرة الغنائية الأولى من الحفل وغنت العديد من أغانيها الشهيرة منها "أطبطب وأدلع"، "ماشي حدي"، "معقولة الغرام"، "مشتاقة ليك"، "ما فيا عيش الا معك"، "اخصامك اه"، "بتفكر في اية"، "الدنيا حلوة"، "واثق بحاله".
وكانت أبوظبي قد نظمت عددا من الفعاليات العالمية خلال عام 2019، شملت هذه الفعاليات الجديدة أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي تضمن مباراة الـUFC الشهيرة بين بطل القتال غير المهزوم حبيب نورمحمدوف وداستن بورير، كما أقيمت أول نسخة من أسبوع أبوظبي للعائلة والتي شهدت أول مرة يقام فيها حفل جوائز الأطفال من نيكلودين في الشرق الأوسط والذي تبعه عرض بيبي شارك الشهير، كما استضافت أبوظبي أول نسخة من أسبوع أبوظبي للسباق والذي تضمن فعاليات ثقافية دولية مثل مهرجان فن أبوظبي واختتم بجائزة الاتحاد الكبرى للفورملا 1، الحدث الختامي لموسم 2019 للفورمولا 1 إضافة إلى عالم ورنربراذرز والطيران الداخلي الحر.
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