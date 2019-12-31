شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم شديد حول تامر حسنى قبل صعوده لإحياء حفله بأبوظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل جمهور النجم المصري تامر حسني نجمهم المفضل فى أبوظبي قبل صعوده على مسرح حفل راس السنة بجزيرة المارية بأبوظبي، وذلك بالتزاحم حوله لالتقاط الصور التذكارية، ولبى النجم تامر حسني طلبات الجمهور بالتصوير معهم قبل دخوله للاستعداد لإحياء الحفل الذى ينطلق بعد قليل.

النجم تامر حسنى عرض له مؤخرا فيلمه الجديد "الفلوس" ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، والفيلم قصة تامر حسني، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويحتل الفيلم المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.

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وسبق حفل تامر حسنى، إحياء النجمة اللبنانية نانسى عجرم الفقرة الغنائية الأولى من الحفل وغنت العديد من أغانيها الشهيرة منها "أطبطب وأدلع"، "ماشي حدي"، "معقولة الغرام"، "مشتاقة ليك"، "ما فيا عيش الا معك"، "اخصامك اه"، "بتفكر في اية"، "الدنيا حلوة"، "واثق بحاله".