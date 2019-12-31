شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يهنئ جمهوره بالعام الجديد 2020 ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أكرم حسنى جمهوره، بمناسبة حلول العام الجديد العام الميلادى الجديد 2020 قائلاً:"كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله 2020 تحققوا اللى لم يتحقق فى 2019.. إن شاء الله تبقى سنة حلوة علينا".

يشار أن الفنان أكرم حسنى يشارك فى مسرحية "عطل فنى" المقرر عرضها فى المملكة العربية السعودية يوم 8 يناير المقبل لمدة 5 أيام، ويتولى بطولة العمل بجانب كلا من هشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوي مصطفي، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة.



أكرم حسنى

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2020، كانت قد انطلقت فى عدة دول، وكان سكان نيوزيلندا من بين أوائل من استقبلوا العام الجديد، وأضاءت الألعاب النارية التى أطلقوها السماء ليلًا فوق أوكلاند، فيما احتشدت جموع حاشدة من المواطنين والسياح فى ميناء سيدنى بأستراليا لمشاهدة الألعاب النارية الشهيرة التى تطلق فى أستراليا عشية العام الجديد، على الرغم من دخان الحرائق الذى أحال لون سماء الليل فى البلدات الساحلية القريبة إلى الأحمر القانى.

وقررت سيدنى مواصلة عرض الألعاب النارية الذى تقيمه كل عام، على الرغم من مطالبة بعض المواطنين بإلغائه تضامنا مع المناطق التى تستعر فيها حرائق الغابات فى ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدنى، وفى إطار هذه الاحتفالات، نظمت مدينة سيدنى الاسترالية فعاليات ضخمة احتفالا بحلول العام الميلادى الجديد، حيث تعتبر المدينة من أوائل المناطق التى تحتفل بالعام الجديد على مستوى العالم، وتضمنت الفعاليات إطلاق الألعاب النارية التى زينت سماء المنطقة، بأشكال هندسية رائعة، حيث اصطف آلاف المواطنين لمشاهدة تلك الألعاب التى تعد واحدة من مظاهر الاحتفال لدى الاستراليين.

كذلك استقبلت هونج كونج العام الجديد 2020 بالألعاب النارية التى تتمتع بشعبية ليلة عيد الميلاد، إلا أن السلطات ألغت الاحتفالات فى ميناء فيكتوريا لدواع أمنية فى الوقت الذى نظم فيه المحتجون المزيد من المظاهرات، وذلك وفقًا لما نشرته "سكاى نيوز"، الثلاثاء.

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