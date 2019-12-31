شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تستقبل عام 2020 بالاحتفال مع ابنها شادى النابلسى ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الديفا سميرة سعيد، بليلة رأس السنة الميلادية، حيث حرصت على الاحتفال هذا العام مع ابنها شادى النابلسى، وقد نشرت الديفا صورة تجمعها بابنها عبر إنستجرام، وفى الخليفة تظهر شجرة الكريسماس مزينة بالكرات والنجوم الملونة، وعلقت عليها "استمتع بليلة رأس السنة 2020 مع شادى النابلسى.. أتمنى لكم جميعًا سنة كاملة من السعادة والسلام".

ويشار إلى أن النجمة سميرة سعيد، احتفلت أيضًا خلال الأيام الماضية بفيديو كليب "هليلة"، الذى طرحته عبر قناتها على يوتيوب، قبل 10 أيام، والتى حقق خلالها ما يقترب من مليونى مشاهدة، وأغنية "هليلة"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار.. يا جماعة الليلة هليلة.. علقوا الزينة واضربوا النار.. الليلة هليلة ولعوا الأنوار".



سميرة سعيد تحتفل بليلة رأس السنة مع ابنها شادى النابلسى

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وفى أحدث إطلالاتها، شاركت الديفا سميرة سعيد، جمهورها جلسة تصوير جديدة عبر إنستجرام، والتي أبهرت بها الجمهور، فالنجمة البالغة من العمر 61 عاما، من أكثر الفنانات اللائى تحدين السن، لتؤكد أنه مجرد رقم، خاصة بعد ظهورها من جديد بإطلالة شبابية مليئة بالحيوية، حيث ارتدت الديفا فى جلسة تصويرها الأخيرة، بنطلون من الجينز الفاتح بقصة الـBOY FRIEND ذو الوسط المرتفع، وسترة من الجينز مطابقة تماما للبنطلون، وتى شيرت أبيض مطبوع.

واعتمدت الديفا على تصفيف شعرها فى "كحكة" مرتفعة يتدلى منها ذيل حصان طويل وأنيق، كما ظهرت مرتدية حذاء رياضى جمع اللونين الأبيض والوردى الهادئ، وأجادت الفنانة سميرة سعيد اختيار ملحقاتها، فقد اعتمدت على السلاسل الذهبية التى زينت بنطلونها، كما ارتدت أقراطا ذهبية أنيقة، وكانت خلفية الصور مرسومة جرافيتى بعنوان أغنيتها الأخيرة هليلة Hollelah بدرجات من اللون الأرجوانى وهو ما راعته فى مكياجها للعين فبدت وكأنها جزء من اللوحة.