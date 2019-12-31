أحدث عروسين في الوسط الفني يتغزلان في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أبدى أحدث عروسين في الوسط الفني، أحمد خالد صالح وهنادي مهنى، سعادتهما بعام 2019، لأنه شهد خطوبتهما بشكل رسمي.
وكتب أحمد خالد صالح، عبر حسابه على إنستجرام، تعليقا على صورة تجمعه بهنادي: "الحمد لله حمدا كثيرا طيببا مباركاً فيه، 2019 كانت سنة حلوة أوي عليا، بكل اللي فيها من حلو ووحش، وكان ختامها مسك بنسبالي، إن شاء الله 2020 تبقي أحلى وأحلى، وكل اللي نفسه في حاجة يحققها، كل سنة و أنتم طيبين".
فيما ردت هنادي عليه قائلا: "أحلى حاجة حصتلتي في حياتي، سعادة كبيرة، حياتي".
فيما كتبت هنادي، عبر حسابها: "هل 2019 بتخلص، مش عايزاها تخلص".
واحتفل أحمد وهنادي بخطوبتهما يوم الجمعة الماضي، في حفل اقتصر على العائلتين وبعض الأصدقاء، وحضره الفنان تامر حسني.
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