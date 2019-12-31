تعرف على موعد عرض مسلسل "الأخ الكبير" لمحمد رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلن الفنان محمد رجب عن موعد عرض مسلسله الجديد "الأخ الكبير".

ونشر رجب عبر حسابه على إنستجرام، بوستر المسلسل وكتب قائلا:" علي بركة الله .. انتظرونا يوم 4/1، قناة CBC".

يٌذكر أن مسلسل "الأخ الكبير"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها.

الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز.