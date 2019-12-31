خالد سليم يستقبل العام الجديد بهذه الأغنية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان خالد سليم، عبر حسابه بموقع "تويتر" فيديو وهو يغني به أغنيته "عشنا قد إيه"، ليستقبل بها العام الجديد.

وقال خالد في الفيديو: "كل سنة وإنتوا طيبين بمناسبة السنة الجديدة".

وعلق خالد على الفيديو: "أتمنى لكم عام جديد مليء بالسعادة والنجاح".

يذكر أن خالد سليم شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "بلا دليل"، وهو من بطولة درة، جمال عبدالناصر، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.