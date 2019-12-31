"أين تذهب هذا المساء".. خريطة مسرحيات وأفلام تستطيع الخروج لمشاهدتها ليلة رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يفضل عدد من الجمهور، الذهاب لمشاهدة المسرحيات والأفلام، ليلة رأس السنة.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز الأفلام والمسرحيات التي تستطيع الخروح لمشاهدتها في "الكريسماس":

فيلم "الفلوس"

منذ أيام، احتفل صناع فيلم "الفلوس" بطرحه بالسينمات، وحقق الفيلم أيرادات كبيرة في أيام قليلة، والفيلم يعرض بعدد كبير من السينمات بكافة أنحاء الجمهورية، وهو من بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة.

"ولاد رزق 2"

ينافس فيلم "ولاد رزق 2" حتى الآن في شباك التذاكر، منذ طرحه بالسينمات في عيد الأضحى المبارك، والفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي.

"لما بنتولد"

الفيلم ينافس منذ فترة بدور العرض، وهو من بطولة أمير عيد، عمرو عابد، بسنت شوقي، وشارك الفيلم بعدد من المهرجانات.

"بيت ست"

هو فيلم رعب، تدور أحداث في إطار من الإثارة والتشويق، حول أحد المنازل المسكونة، وهو بطولة مجموعة من بطولة مصطفى عبدالسلام، طارق عبيد، لبنى ونس.

"استدعاء ولي عمرو"

الفيلم الكوميدي "استدعاء ولي عمرو" يعرض بعدد كبير من السينمات، وهو من بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز.

"الفيل الأزرق 2"

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حتى الآن، ينافس فيلم "الفيل الازرق 2" بدور العرض السينمائية، على الرغم من طرحه بالسينمات قبل عيد الأضحى بأسبوعين، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري.

"إنت حبيبي وبس"

الفيلم الكوميدي الغنائي "إنت حبيبي وبس"، ينافس بدور العرض، وهو من بطولة محمود الليثي، بوسي، محمد ثروت، سعد الصغير.

"خيال مآتة"

يعرض بالسينمات الفيلم الكوميدي "خيال مآتة"، وهو من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، عبدالرحمن أبو زهرة.

أما المسارح فتعرض:

مسرحية "المتفائل"

تعرض المسرحية على خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في تمام الثامنة مساء، وهي من بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل.

"ظل الحكايات"

في تمام التاسعة مساء، وعلى خشبة مسرح الغد بالعجوزة، تعرض مسرحية "ظل الحكايات"، وهي من بطولة عبير الطوخي، ومحمود الزيات.

"البخيل"

المسرحية مأخوذة عن نص للكاتب العالمي موليير، وتعرض في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح ملك برمسيس، وهي من بطولة أشرف طلبة، محمود متولي

"رسائل العشاق"

تعرض المسرحية في تمام الثامنة مساء، على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب، وهي من بطولة مفيد عاشور، زينب العدل، يارا المليجي.