أفضل ثلاث صور للعائلة المالكة لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 10:39 مساءً - كشف مصور ملكي عن أفضل لقطات له للعائلة المالكة في عام 2019 التي تشيع الدفء، وتُظهر أعضاء الأسرة مبتهجة وتضحك.



وبحسب موقع «ميرور» اختار المصور الملكي الرسمي «تيم روك» أفضل لقطاته بناءً على الإضاءة وألوان اللقطات.



تشمل إحدى أفضل الصور، صورة الملكة إليزابيث وهي ترتدى اللون البرتقالي وتمسك باقة زهور ملونة. يبدو أن الملكة كانت في مزاج مرح في الصورة وهي ترتدى معطفاً وقبعة برتقالية زاهية.



قال المصور إنه مسرور بالحصول على لقطة من وجهها المبتسم، دون أن يعترضها أحد المشجعين الملكيين أمامها.



وقال لأحد الصحف: «يمكن أن يكون من السهل جداً التقاط صورة للملكة وهي تبدو جادة، لذلك يسعدني دائماً أن ألتقط إحدى ابتسامتها»



كشف «روك» أنه مولع بشكل خاص بالصور التي التقطها للملكة في متحف العلوم بلندن في مارس (آذار).



الصورة الثانية



تظهر الصورة الثانية لـ«ميجان ماركل» أثناء وجودها في جنوب أفريقيا.

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اختار «روك» صورة «ماركل» في اليوم الثاني من جولتها الملكية في جنوب أفريقيا كإحدى الصور المفضلة لديه بسبب الإضاءة الطبيعية، والتي قال إنها أسفرت عن «صورة جذابة حقاً».



وكان المصور الملكي مسروراً أيضاً لأن دوقة ساسكس كانت تنظر مباشرة في الكاميرا أثناء التقاط الصورة.



أما صورته الأخيرة فكانت للأمير «ويليام» و«كيت ميدلتون» دوق ودوقة كامبريدج خارج أحد المساجد أثناء زيارتهما لمسجد بادشاهي في باكستان.



يمكن رؤية الزوجين يحدقان في أعين بعضهما البعض في الصورة معاً، «كيت» ترتدي الحجاب الأخضر وتلبس سروال قميص من الوحي الباكستاني والذي يُعتبر من أكثر الثياب شيوعاً في باكستان، ويتم ارتداؤه في الريف الباكستاني في الأفراح والمناسبات، وهو يتكون من سروال واسع فضفاض، وقميص خارجي فضفاض.



كان أحد الأشياء التي قال عنها «روك» حول بروز وجمال الصورة هي الخلفية المظلمة لبوابة المسجد.



