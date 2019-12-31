كريستيانو رونالدو يرتدي ثروة بـ823 ألف دولار في يده اليُسرى فقط

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 10:39 مساءً - النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر واحداً من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وأيضاً هو واحد من أثراهم على الإطلاق، أثار خلال اليومين الماضيين جدلاً واسعاً للغاية في العالم، بعد ظهور نجم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال مشاركته في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وهو يرتدي في يده اليُسرى فقط، ثروة قاربت على المليون دولار أمريكي.



ووفقاً لما ذكره موقع سكاي نيوز، نقلاً عن صحيفة الديلي ميل البريطانية، بأن دوفي فهلر، أحد أشهر خبراء المجوهرات في العالم، كان قد أشار إلى أن رونالدو، كان يرتدي في يده اليُسرى ثلاثة أشياء فقط، وهي ساعة رولكس من نوع نادر، وخاتم ودبلة مرصعين بالجواهر والألماس، بلغ مجموع أثمانها ما يقارب الـ 823 ألف دولار. وتابع الموقع، أن ثمن الساعة التي كان يرتديها نجم كرة القدم البالغ من العمر 34 عاماً، ما يزيد عن الـ500 ألف دولار أمريكي، والخاتم الألماس قرابة الـ65 ألف دولار، أما الدبلة المرصعة بالألماس والجواهر فيُقدر ثمنها بـ262 ألف دولار.



وتابع سكاي نيوز نقلاً عن الصحيفة البريطانية، بأن الساعة التي ارتداها نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، وأبرز النجوم في تاريخ ريال مدريد الإسباني سابقاً، كان يرتديها في يده اليُسرى، كانت من طراز رولكس جي تي إم ماستر آيس، مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بعشرات قطع الألماس الثمينة. أما الخاتم الذي ارتداه رونالدو في الإصبع الأوسط، فكان يحمل قطعة كبيرة من الألماس في منتصفه، بالإضافة إلى عشرات القطع الأصغر حجماً. وأخيراً ارتدى في إصبع الخطوبة خاتماً أصغر/دبلة مرصعة بالألماس أيضاً.



ومن الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها رونالدو مرتدياً أشياء باهظة الثمن إلى هذا الحد، إذ سبق له وأن ظهر بساعة نادرة من ماركة فرانك مولر، قدر الخبراء ثمنها في ذلك الوقت بما يزيد عن الـ1.2 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل تقريباً أكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي. ويُشار إلى أن النجم البرتغالي، يعتبر من أعلى النجوم دخلاً في العالم، حيث أنه يتقاضى راتباً سنوياً من نادي يوفنتوس يصل حتى 30 مليون دولار، إضافة إلى ما يتقاضاه عن طريق صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي والحملات الدعائية، التي تُدرُّ عليه أكثر بكثير من دخله في النادي الإيطالي.