دراما 2019.. كثير من الجدل قليل من النجاح

الموسم الشتوى أنقذ الدراما.. والحنين إلى الماضى فرس الرهان

شهدت الدراما المصرية عام 2019 العديد من المفاجآت، حيث قلة عدد الأعمال التى عرضت خلال هذا العام سواء فى رمضان أو خارجه عن كل عام، وبرزت سمات جديدة سيطرت على سوق الدراما.

يعتبر قرار تحديد سقف الإنتاج الدرامى بمبلغ لا يتخطى 70 مليون جنيه للمسلسل الواحد، من الظواهر التى غيرت معايير الإنتاج هذا العام.

شهِد الموسم غيابًا واضحًا لكبار النجوم منهم عادل إمام الذى تأجل مسلسله «فالنتينو» لـ2020 وأيضًا يحيى الفخرانى وإلهام شاهين وليلى علوى وهند صبرى ونيللى كريم وغيرهم من النجوم الذين حجزوا مكانًا لهم على مدار السنوات الماضية غابوا هذا العام ما أتاح الفرصة لوجوه شابة تتحمل البطولة للمرة الأولى كان أبرزهم «مصطفى خاطر»و «كريم محمود عبدالعزيز»، «وهيثم أحمد زكى» و«إيمى سمير غانم».

أما السمة الأهم للعام هى منع العرض على «يوتيوب» إلا من خلال الموقع التابع لشركة الإنتاج وهو الأمر الذى ساهم في حفظ حق القنوات الفضائية فى الإعلانات إلا أنه قلل عدد مشاهدة المسلسلات.

وجاء مجمل أعمال دراما 2019 حوالى 37 مسلسلًا، ويعتبر هو العدد الأقل منذ سنوات.

8 أعمال حققت نجاحًا خارج موسم رمضان

8 أعمال عرضت خارج شهر رمضان حققت نجاحًا كبيرًا، ولفتت الانتباه لها بصورة واضحة منذ بداية العام بالموسم الثانى لـ «أبوالعروسة» هو العمل الذى حقق نجاحًا ساحقًا عبر مواقع السوشيال ميديا، وبدأت الحلقة الأولى من الجزء الثانى يوم 30 ديسمبر الماضى، وعلى مدار 60 حلقة قدمت أحداثًا اجتماعية استكمالًا لسياق المسلسل، منها انتظار زينة (ولاء الشريف) – ابنة عبدالحميد (سيد رجب) – مولودتها الأولى، وتقرر هى وزوجها السفر لأمريكا لإنجاب طفلتها، ومن باب الصدفة يخبر الأطباء عبدالحميد أنه سيفقد بصره خلال شهر قبل أن يرى حفيدته الأولى، وشهد أيضًا معاناة سوسن بدر من مرض السرطان، وهى الحدوتة التى احتلت تريندات السوشيال ميديا لأيام بسبب الصورة الإيجابية لتعامل المرأة مع مرض السرطان وشارك فيه مدحت صالح، محمود حجازى، أحمد صيام، صفاء الطوخى، تأليف هانى كمال، إخراج كمال منصور.

ثانى المسلسلات التى لفتت الانتباه كان الجزء الثانى والثالث من مسلسل «نصيبى وقسمتك» الذى عُرض فى أول العام وآخره كل جزء دارت أحداثه على مدار 45 حلقة ضمّت 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات لكل منها أبطالها، (المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، ومن أبرز حكاياته حكاية «براد شاي» بطولة هبة مجدى وهانى عادل، و«اتفضل فى الصالون» بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و«اكدب عليا شوية» بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و«مين طفى النور» بطولة كريم قاسم وملك قورة، و«ع الهادى يا زبادى» بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و«كله بالحب» بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية «حبيبتى من تخون» بطولة طارق صبرى وميرنا نور.

يأتى مسلسل «شبر ميه» والذى حقق نجاحًا كبيرًا مع بداية عرضه فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضى، وهو يدور خلال 50 حلقة يتناول فيها مجموعة من المشاكل الزوجية والأسرية فى إطار درامى كوميدى، بين عدد من العلاقات المنفصلة التى تجمعها علاقات أكبر بين أبطاله وهم: أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، إيناس كامل، والمغربية طاهرة، محمد جمعة وعدد من الأطفال وهو سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة «سينرجى» ومها سليم، المسلسل استحدث صناعة مسابقة عبر السوشيال ميديا وهى تقديمه لـ3 نماذج

من الرجال كل منهم تربطه علاقة خاصة بأبنائه وكان سؤال المسابقة «أى الآباء تتمنى أن تكون؟» وأحدثت المسابقة حالة رواج كبيرة.

مسلسل «حواديت الشانزليزيه» ضمن نجاحه منذ المشاهد الأولى، حيث يعتمد على تيمة النوستالجيا والزمن القديم وهى من الأفكار المتداولة بكثرة فى الدراما المصرية والتى تحقق نجاحًا شبه مضمون مع المشاهد المصرى، وضمنها انطلق مسلسل «حواديت الشانزليزيه» فى 10 نوفمبر، والذى تدور أحداثه فى حقبة الخمسينيات، ويتكون من 45 حلقة، بطولة إياد نصار، إنجى المقدم، داليا مصطفى، مى سليم، إدوارد، وإخراج مرقس عادل، وهو من أول تجربة درامية لمؤلفيه أيمن سليم ونهى سعيد، وحققَّ هذا العمل ردود فعل قوية لجرأة الدور الذى قدمه إياد نصار وفريدة سيف النصر واعتبره صناع الدراما من الأكثر بحثا خلال العام.

وهو نفس النجاح الذى حققه مسلسل «أهو ده اللى صار» والذى تدور أحداثه فى تيمة دراما النوستالجيا الذى يشتهر بها المؤلف عبدالرحيم كمال، والمسلسل عرض مطلع فبراير وأحداثه تدور فى إطار درامى اجتماعى خلال حقبة زمنية تصل إلى 100 عام، تقريبًا ما بين (1918: 2018)، حول المعاناة التى تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التى تخص المرأة، وهو إخراج حاتم على، وبطولة روبي ومحمد فراج وأحمد داوود وسوسن بدر، وأروى جودة وهشام إسماعيل.

أما مسلسل «قيد عائلي»عُرض فى 30 مارس الماضى، وهو من نوع التشويق والإثارة، وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما الشديد بسبب صراع على الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة، وهو من بطولة ميرفت أمين وعزت العلايلى وصلاح عبدالله وكارولين عزمى ودينا فؤاد، تأليف محمد رجاء، سيناريو وحوار ميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، نجاح المسلسل كان مستمدًا من أبطال مسلسل الأب الروحى، حيث شارك فيه نفس فريق العمل.

أما مسلسل «طلعت روحي» فحققت بطلته إنجى وجدان نجاحًا من نوع آخر، فهو أول بطولة مطلقة لها فى الدراما المصرية، وقدَّمت من خلال العمل نجاحًا على مستوى الموضوع بدمجها بين الحس الكوميدى والرومانسى، وحققت نجاحًا على مستوى الشكل فهو المسلسل الذى نال متابعة لأزياء بطلته يومية لم ينلها مسلسل على مدار سنوات كثيرة ماضية، والمسلسل من بطولة إنجى وجدان مع نيقولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطى وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، وهو تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي، وإخراج رامى رزق الله.

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ومسلسل «لدينا أقوال أخرى» ليسرا حقق نجاحًا بعيدًا عن العرض فى شهر رمضان، رغم أنه خرج فى اللحظات الأخيرة، وشاركها البطولة أحمد حاتم.

واختتم مسلسل «ممالك النار» العام بنجاح منقطع النظير فى أضخم إنتاج درامى عربى بما يقارب 40 مليون دولار أمريكى، ويدور فى إطار تاريخ الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.

وهو بطولة كوكبة من نجوم العالم العربى منهم خالد النبوى، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة،

كندة حنا، عبدالمنعم عما يرى، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، على صطّوف، رامز أسود، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج بيتر ويبر، نجاح المسلسل الأكبر للمستوى الراقى الذى قدَّم به العمل، ولأول مرَّة يقدم عملًا يتناول حقبة تاريخية بهذه التقنية الحديثة والمستوى المميز فى أداء أبطاله وأزيائهم.

مسلسلات الموسم الرمضانى

عرض ضمن الماراثون الرمضانى وهو الموسم الأهم فى الدراما 29 مسلسلًا من بينها 3 مسلسلات كان مؤجلًا عرضها منذ أعوام سابقة، لم يحقق أغلب المسلسلات المعروضة نجاحًا كبيرًا مثل الأعوام السابقة، ولكن الجدل كان حليف معظمها.

أول المسلسلات التى أثارت جدلاً منذ بدايتها كان «ولد الغلابة» الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى حلقاته الأولى، واحتل صدارة «تريند» مواقع التواصل الاجتماعى، طوال شهر رمضان والمسلسل بمثابة عودة قوية للسقا، خاصة أن مسلسلاته الماضية لم تحقق النجاح المرجو وقت عرضها، وكان آخرها «الحصان الأسود» عام 2017.

مسلسل «ولد الغلابة» بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، هبة مجدى، مى عمر، هادى الجيار، إنجى المقدِّم، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.

أيضًا الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، توقع البعض ألا يحظى بنفس نجاحات الجزء الأول والثانى من المسلسل، ومع عرض الحلقة الأولى فوجئ الجمهور بحبكة درامية وأحداث مشوقة، استطاع من خلالها صناع العمل أن يبرهنوا على نجاح الجزء الجديد، كما تصدَّر العمل تريند موقع التواصل الاجتماعى منذ عرض أولى حلقاته، ليثبت «كرارة» للمرة الثالثة أنه من أهم نجوم الصف الأول فى الدراما.

مسلسل «كلبش 3» بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، محمد على رزق، ومن إخراج بيتر ميمى.

استطاع الفنان محمد رجب أن يجذب الانتباه بمسلسل «علامة استفهام»، ليحقق نسب مشاهدة عالية بسبب الغموض الذى أحاط أحداث المسلسل، والنجاح الأكبر فى المسلسل كان النجم الراحل هيثم أحمد زكى الذى نجح فى تقديم شخصية سيكوباتية جديدة تمامًا عليه لفت بها الانتباه وكان ضمن الأشهر خلال الموسم، مسلسل «علامة استفهام» بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكى، ميريهان حسين، عماد رشاد، حنان سليمان، ومن إخراج سميح النقاش.

أيضًا «بركة» وهو المسلسل الذى عاد به الفنان عمرو سعد بسبب أداء «سعد» للشخصية الصعيدية بطريقة مختلفة، كانت من أكبر عوامل نجاح المسلسل.

كما أشاد الجمهور بالسيناريو الذى كتبه المؤلف محمد الشواف، لتميزه بالترابط وكوميديا الموقف وشارك فى بطولته هالة صدقى، كمال أبو رية، عفاف رشاد، غادة طلعت، رامى غيط، إسماعيل فرغلى، ومن إخراج محمود كريم.

استطاع الفنان هانى سلامة، أن يفوق توقعات الجمهور بمسلسل «قمر هادئ» بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، والتى أثارت جدلا حول مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة مع مشهد وفاة «ابنته»، كما أن الشكل الجديد الذى ظهَّر به «سلامة»، كان أحد أهم أسباب نجاح المسلسل.

مسلسل «قمر هادئ» بطولة هانى سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزى، مراد مكرم، هادى الجيار، مريم حسن، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

سيطرت الكوميديا هذا العام مع مشاركة عدد من المسلسلات لكن الكوميديا تراجعت بسبب الاستسهال لم يحقق معظمها نجاحًا لافتًا مثل الأعوام السابقة منها أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد قدما لأول مرة مسلسلهما «الواد سيد الشحات»، ولم يحقق أى نجاح بسبب ضعف الموضوع، أيضًا إيمى سمير غانم بمسلسلها «سوبر ميرو» وفشل بسبب الموضوع، ودنيا سمير غانم بمسلسل « بدل الحدوتة ثلاثة» وحقق نجاحًا ما بسبب تناوله 3 قصص مختلفة، أيضًا حسن الرداد بمسلسل «الزوجة 18» ولم يحقق النجاح بسبب تكرار الحدوتة وهى الاعتماد على تغيير شكله، أما محمد إمام قدَّم الكوميديا فى مسلسله «هوجان» وحقق خلاله نجاحًا مع كريم محمود عبدالعزيز كذلك مصطفى خاطر ومسلسله «طلقة حظ»، وعلى ربيع قدَّم البطولة للعام الثانى على التوالى بمسلسله «فكرة بمليون جنيه».

وشهد الموسم عرض أعمال لم تجد فرصة عرض من قبل، منها مسلسل «شقة فيصل» لآيتن عامر وكريم محمود عبدالعزيز بعد تأجيله لأكثر من 3 سنوات، نفس الأمر مع مسلسل «بركة» لعمرو سعد الذى كان من المقرر عرضه فى رمضان 2018، نضيف إليها مسلسل «السهام المارقة» الذى عرض فى رمضان 2018 عبر قنوات عربية، وهذا العام يعرض عبر الشاشات المصرية، وهو من بطولة شريف سلامة وشيرى عادل، كلها مسلسلات لفتت الأنظار لها فى موسم رمضان هذا العام.