شاهد.. نجوم الفن يحتفلون بليلة رأس السنة 2020

يستعد العالم لاستقبال عام جديد خلال ساعات، وتوديع آخر، حيث يحتفل الناس فى كل البلدان بقدوم عام 2020، وشارك نجوم الفن والإعلام جمهورهم، بنشر صور وفيديوهات للتهنئة باحتفالات رأس السنة وتوديع عام 2019، وجاء ذلك عبر حسابتهم الرسمية بموقع السوشيال ميديا.

وجاء في المقدمة النجم حكيم، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بالفيس بوك، وعلَّق عليه قائلًا: سنة جديدة عليكم كلها فرحة وسعادة.

ونشرت الفنانة العالمية مادونا صورًا من إجازتها الشتوية، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي فيس بوك، وعلَّقت قائلة: وداعًا 2019.. هنكمل سباحة مع القروش.

كما احتفل النجم محمد رمضان مع جمهوره، حيث نشر فيديو لجميع أعماله بعام 2019، ووعد جمهوره بالمزيد في عام 2020.

وتمنَّت النجمة هند صبري لجمهورها عام جديد سعيد، حيث نشرت صورة عبر فيس بوك، وعلَّقت عليها قائلة: عام سعيد عليكم جميعًا.. أتمنى لكم الصحة الجيدة والازدهار الدائم.

ونشرت النجمة لطيفة فيديو عبر حسابها الرسمي فيس بوك، وعلقت عليه قائلة: كل عام وأنتم بألف خير و يارب عام سعيد و خير عليكم جميعًا.

ونشرت النجمة جلوريا دينج بعض صور إطلالتها، بمناسبة انتهاء عام 2019، وعلَّقت قائلة: آخر مشاركة من 2019 .. أتمنى للجميع نهاية كاملة هذا العام وبدء العام الجديد مع الحب.

كما وجّهت الفنانة منة فضالي رسالة لجمهورها بمناسبة العام الجديد، قائلة: لقد كان عام 2019 جيدًا بالنسبة لي ولكني لا أستطيع الانتظار حتي عام 2020 لتكريم العام الماضي من خلال الاحتفال بأفراحك الحزينة على هزيمتك وتهز رأسك في عجب من كل ذلك، حيث يميل الناس كثيرًا إلى قضاء الوقت والاهتمام في ري الأعشاب الضارة ثم نزرع الحشائش بدلًا من سقي الزهور والبهجة التي عملت بها بجد على أن أكون شخصًا إيجابيًا حتى لو كنت أشعر بالألم والكسر واليأس، أريد أن أعرب عن نفسي وأشعر بالامتنان لكل الجمال الذي عانيته خلال العام الماضي ونسوا اللحظات الصعبة التي مررت بها جميعًا لدينا دراما في حياتنا، لذا دعونا نفرح بالإيجابيات ولا أسهب في الحديث عن السلبيات التي تمت العام الماضي، فقد كانت مليئة ببركات الحب والسعادة التي يعلمها الله أنني ممتن للمكان الذي كنت فيه "في حياتي ، أخبره الحمد لله يوميًا، لكن لا يمكنني أن أبدأ في شرح حماسي لكل شيء جديد في 2020 ألم الأعصاب والقلق هما أقل من تقديره، وأنا ممتن أن يكون لدي نظام دعم جميل من العائلة والمشجعين والأصدقاء لمساعدتي .. وبدايات جديدة أنا أثق بسحر انعكاس 2020 الجديد هذا شيء جميل ولكن لا أتطرق إلى ماضيك بعمق في مسارك وفي إطار عقلي إيجابي 2020 ، بارك

الله فيك سنة أصدقائي.

بينما نشرت الفنانة زيزي عادل صورة جديدة من احتفال رأس السنة، وعلقت عليها: كل سنة وأنتم طيبين.

وقام الباند العالمي سيبولتورا بالاحتفال برأس السنة مع جمهوره حيث نشر صورة وعلَّق عليها قائلًا: نتمنى لكم الأفضل لعام 2020! لايمكننا الانتظار حتى نصدر ألبومنا الجديد Quadra هذا العام ونأمل أن نراكم في أحد عروضنا.

ومن ناحيتها نشر النجم إيهاب توفيق فيديو، ليحتفل مع جمهوره برأس السنة 2020، قائلًا: كل سنة وأنتم طيبين جميعًا.

كما نشر النجم سامح حسين دعاءً يتمنى فيه الخير للجميع بمناسبة العام الجديد، قائلًا: بِسْم الله نبدأ عام جديد وبسم الله تُفتَح بها كل الأبواب المغلقة ... والحمدلله على مافات وعلى ماهو آت.

وبإطلالة أنيقة احتفلت النجمة رانيا يوسف مع جمهورها بحلول عام 2020، حيث نشرت صور إطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفاجأ النجم الكبير تامر حسني جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عن مفاجأة عام 2020، ومن المقرر أن يقدم الفنان ومصصم الألعاب النارية أحمد عصام، حفلًا ضخمًا الليلة في الهرم بالألعاب النارية.

بينما وعدت النجمة دومينيك حوراني جمهورها بإطلالة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك.

واحتفلت الفنانة أروى بليلة رأس السنة مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشرت عدة صور بالمناسبة، وعلقّت عليها قائلة: كل عام وأنتم بخير .. كل سنة أحبكم أكثر من السنة اللي قبلها .. أتمنى لكم سنة مليئة بالنجاح .. بلا بلا بلا بلا.. روحوا إلهي تنجحوا وتتجوزوا واللي مش مبسوط في جوازته يتطلق .. إلهي يارب يجينا فلوس كثير زي الرز وكلنا نكون مدراء في و ظايفنا

و نعمل أصدقاء حلوين والمنافقين الكذابين مصيبة.

واحتفلت الفنانة إسراء عبدالفتاح، برأس السنة 2020، حيث نشرت الصورة الأولى من داخل المستشفى لمولدتها الجديدة، تمارا حمدي المرغني، وعلقت عليها قائلة: اللهم أنبتها نباتًا حسنًا، و اجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها، واجعلها من أهل الصلاح والتقوي.. هدية ربنا ليا في 2019.

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واحتفلت النجمة سمية الخشاب مع جمهورها ومتابعيها بحفل ليلة رأس السنة، متنمية لهم عامًا جديدًا سعيدًا، قائلة: عام جديد 2020 سعيد عليكم ياحبايب قلبي ويارب تتحقق كل أمنياتكم..

واحتفلت النجمة نانسي عجرم بآخر سيلفي لها بدون ميك أب، وجاء ذلك

عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت النجمة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وعلَّقت عليها: عام سعيد على الجميع.

بينما احتفل النجم سعد لمجرد مع جمهوره بصورة من الأدغال، وعلَّق قائلًا عليها: مرحبًا عام 2020 إن شاء الله سنة خير وحب وسلام.

ونشرت الفنانة آيتن عامر فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وشاركت من خلاله ما يتمناه متابعيها في عام 2020، وظهرت من خلاله داخل ميدان التحرير.

View this post on Instagram تحبوا تقولوا ايه ل٢٠١٩ ؟ 😂 #ايتن_عامر A post shared by Ayten Amer (@aytenamer) on Dec 31, 2019 at 2:05am PST

ووجَّه النجم خالد سليم رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك، وعلَّق عليه قائلًا: كل سنة وأنتوا طيبين، كما تمنى من خلاله لجميع جمهوره السعادة ويحققون كل ما يريدون في عام 2020.

وداعبت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيس بوك، قائلة: كل سنه وليها بلوكاتها ...كل سنة وأنتم طيبين يا حلوين.

ووجه أيضًا النجم الكبير صلاح عبدالله الرسالة لجمهوره، من خلال شعر قائلًا فيه: يا آخر يوم في السنة قول لأول يوم صاصا نفسه في الهنا والسعادة يعوم أنا وحبايبي يارب وكل الطيبين يا آخر يوم في السنة قول لأول يوم صاصا نفسه في الهنا والسعادة يعوم أنا وحبايبي يارب وكل الطيبين.

كما نشرت النجمة ليلى علوي رسالة لجمهورها بمناسبة انتهاء عام 2019، قائلة: 2019 كانت سنة مليانة بأحداث كتيرة جدًّا، عدت بحلوها ومرها، بس أنا قررت أفكر في الحلو بس، والأوقات اللي بتمنى الزمن يقف عندها، كل لحظة تكريم أو لحظة بشوف فيها حب الناس، أو وقت حلو قضيته مع أصدقائي، أو تجمع عائلي، أو كلمة حلوة بسمعها من الليلاوية بشكركم جدًا، وبودع 2019، وأتمنى 2020 تكون سنة أجمل من اللي قبلها.

وهنأت أيضًا نقابة المهن التمثيلية، المصريين وجميع الوطن العربي بحول العام الجديد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كما وجَّه النجم باسم ياخور رسالة إلى متابعيه وجمهوره عبر فيس بوك، قائلًا: كل عام وإنتوا بألف خير عام جديد يارب يكون أفضل على الجميع.

واحتفل النجم العالمي روبرت داوني جونير، مع جمهوره بليلة رأس السنة حيث نشر فيديو عبر حسابه فيس بوك، وعلَّق عليه مداعبًا:

عام 2020 إلى الأمام و2019 خلف ... لنبدأ العام الجديد بالرقص.

ونشر الفنان أحمد مالك صورة له، بمناسبة عام 2020، وعلَّق عليها قائلًا: سنة جديدة سعيدة للجميع .. قد يكون عام 2020 سنة سعيدة.

وبإطلالة مميزة وجَّهت الفنانة جيسي عبدو رسالة لجمهورها، قائلة: بتمنى لكم سنة مليانة بالحب والفرح والنجاح.

ونشر الفنان أحمد خالد صالح، صورة تجمعه بخطيبته الفنانة هنادي مهنا، وأعرب من خلالها عن شدة حبَّه لها، قائلًا: الحمدلله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ٢٠١٩ كانت سنة حلوة أوي عليا بكل اللي فيها من حلو و وحش وكان ختامها مسك بالنسبالي إن شاء الله ٢٠٢٠ تبقي أحلي وأحلي و كل اللي نفسه في حاجة يحققها.. كل سنة وأنتم طيبين.

واحتفلت أيضًا النجمة سميرة سعيد مع ابنها الفنان الشاب شادي النابلسي، بحفل ليلة رأس السنة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث نشرت صورة وعلقت عليها قائلة: استمتع بليلة رأس السنة 2020 مع شادي نابلسي.

وجاء في آخر القائمة النجم أحمد صلاح حسني، حيث نشر صورة متميزة له بمناسبة عام 2020، وعلَّق عليها قائلًا: كل سنة وأنتم في أفضل صحة وحال، كل سنة وأنتم أحسن ناس فالدنيا.