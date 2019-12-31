ميرنا وليد - بيروت - توجهت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ بمعايدة لمحبيها بمناسبة حلول العام الجديد 2020، فنشرت صورة لها بدت فيها مرتدية فستاناً سهرة فضياً أنيقاً وكتب على جانب الصورة بالإنكليزية عام جديد سعيد 2020، وعلقت عليها :"بتمنى للجميع ننهي السنة بأمل وتفاؤل كبير...واللي جايي دايما أجمل وأحلى...كل سنة وانتو سالمين، فرحانين ومجموعين على الخير والحب والمحبة...بشكركن على دعمكم الكبير وعلى محبتكن الصادقة".

إشارة إلى أن كليب كارول انشالله حطم الأرقام بحصده ما يقرب من 200 ألف مشاهدة على يوتيوب، الأغنية من كلمات إسلام زكي وألحان تامر حسين وتوزيع عادل حقي والكليب من إخراج جيل الغُبري، كما لا تزال كارول سعيدة بنجاح فيلمها الأخير بالصدفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تحطم الأرقام بـ ان شالله ومعايدة قلبية بالعام الجديد-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.