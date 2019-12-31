حمو بيكا يهاجم هاني شاكر.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الفنان المصري ​حمو بيكا​ نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري ​هاني شاكر​، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما إستجابت قناة النهار المصرية لطلب نقابة الموسيقيين بمنع عرض حلقة لبيكا ليلة رأس السنة، بأحد برامج القناة.

وقال بيكا في مقطع فيديو: "بوجه رسالة لنقابة الموسيقيين، إنتوا عايزين مني إيه، إنتوا دمرتوني، فيه ناس مفيش معاها ورق وشغالة، وناس زيي بتغني مهرجانات وشغالة وبتدوهم تصاريح".

وأضاف: "بمناسبة السنة الجديدة، قررت قناة النهار استضافتي لكن النقابة منعت ظهوري على القناة، وفوجئت بأوكا وأورتيجا وشاكوش سيظهرون على إحدى القنوات، وهذا يعني أن الأمر شخصي بيني وبين النقابة".

وتابع بيكا: "النقابة لغت لي 15 حفلا في رأس السنة، بالإضافة لحفل في الأردن، وفي نهاية المطاف لغت الحلقة التي كنت سأظهر فيها لأسعد الناس".

وإستكمل: "أموت نفسي يعني عشان تستريحوا، يا أستاذ هاني شاكر هو أنا قاتلك قتيل، إنت عايز مني إيه، عطلتوا شغلي ودمرتوا حياتي".

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