خاص بالفيديو-غسان سالم يغني الميلاد وهذا ما تمناه في الـ2020

ميرنا وليد - بيروت - اختار الفنان اللبناني ​غسان سالم​ أن يوجه معايدة مميزة لمحبيه فقدم لهم مفاجأة فنية وهي عبارة عن أغنية جديدة بصوته احتفالاً بعيدي ​الميلاد​ و​رأس السنة​.

وفي حديث خاص لموقع الفن قال سالم :"الأغنية هي من كتابتي وتوزيع جاد الرحباني وستكون ضمن ألبومي الثالث الذي أعمل عليه واقتربنا من الانتهاء من 60 % منه ومن المفترض إطلاقه إذا هدأت الأوضاع في البلد أواخر صيف عام 2020".

وعن تمنياته بالعام الجديد قال غسان لموقع الفن :"أقصى ما أتمناه في العام الجديد أن يصبح لدينا بلد، بالحد الأدنى لما تعنيه الكلمة، لأننا كنا نعيش في مزرعة يحمها "زعران" همُّهم جيوبهم ومصالحهم الشخصية وليست لديهم وطنية ،وذلك منذ 35 عاماً، إضافة إلى من هم في موقع المسؤولية اليوم، هم أشخاص أنانيون ومتمسكون بكراسيهم حتى لو مر عليها 35 سنة بكل فجور ويحاضرون بالعفة وبالوطنية و"الآدمية" وهم بكل بساطة ولا أقلل من الاحترام إذا قلت إنهم "قرطة حرامية وزعران" ولكن هناك رب وسيدفعون كلهم ثمن ما فعلوه بهذا البلد، فالذين ماتوا سيدفعون ثمن صيتهم إلى الأبد، والأحياء "حيتبهدلو" وسيدفعون ثمن الأذى الذي تسببوا به للبلاد وسرقاتهم وقلة وطنيتهم وسيتشوه صيتهم والتاريخ سيكتب عنهم".

وعن الإيجابيات التي حصلت في عام 2019 قال غسان سالم :"مع كل البشاعة التي نعيشها برأيي أجمل ما حدث في عام 2019 هي الثورة التي جعلت أخيراً الشعب ينتفض ويرفض الظلم والفساد والسرقة و"الزعرنة" التي كانت ممارسة عليه، وأنا مؤمن أن يسوع واضع يده على لبنان والانتصار للبنان ولشعبه بفضل يسوع جايي بإذن الله".