تراند اليوم : سهرة صحاب زمان بصحبة العسيلي -شاهد

نشر المطرب محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة جديدة له مع أحد أصحابه المقربين.

وعلق المطرب محمود العسيلي، على الصورة قائلا: “قاعدة من بتوع زمان وان تو وان مع المانووووو”.

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

قمرر????♥️

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بحبك اوى

حتي عسيلي بيطلع وان تو وان ????????????????????????

منورين

يذكر أن محمود العسيلي طرح آخر أغنياته “أنا وانتي” في أغسطس الماضي، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله.