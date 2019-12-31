تراند اليوم : مصطفي قمر يدعم شاب صوتو جميل : إستنو سيف قريب

حرص المطرب مصطفى قمر، على تقديم أحد المواهب الشابة في منشور له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ونشر صورتهما معا.

وكتب مصطفى قمر، تعليقا على الصورة: “الشاب الطيب اللي واقف جنبي ده من أجمل الأصوات اللي ممكن تسمعوها ده فنان بجد انا قدمته قبل كده في بعض حفلاتي والمفاجأة بقي أنى ملحن له غنوة تجنن كلمات الشاعر عوض بدوي وتوزيع الرائع عادل حقي”.

وأضاف مصطفى قمر: “استنوا سيف في غنوة اسمها “معقولة” قريب جدا ولو عايزين تسمعوا جزء منها حاسمعهالكم بصوت سيف البوست الجاي باذن الله، مبرووووك ياسيف”.

يذكر أن مصطفى قمر سيحيى حفلا فنيا ضمن حفلات رأس السنة، اليوم، فى أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية وهى مسقط رأسه، ومن المقرر خلال الحفل أن يقدم أغانى ألبومه الجديد، الذى طرحه خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيه القديمة.