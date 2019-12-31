تراند اليوم : عاجل الإعلان عن أجور نجوم الغناء المصريين في حفلات ليلة رأس السنة

الهضبة بالمقدمة.. ننشر أجور نجوم الغناء المصريين في حفلات ليلة رأس السنة

يحيي مساء اليوم ليلة رأس السنة الجديدة 2020، نجوم الطرب العديد من الحفلات الغنائية، وذلك في عدد من الفنادق المختلفة.

وعلم “القاهرة 24” من مصادره الخاصة، أن متوسط أجور النجوم المصريين والمقرر أن يحيوا حفلات ليلة رأس السنة، كالتالي:

يأتي في مقدمة أجور النجوم المصريين، الهضبة عمرو دياب، الذي وصل أجر حفلته في مدينة الغردقة، حوالي 250 ألف دولار، حيث تتراوح تذاكر حفل المطرب عمرو دياب من 6000 إلى 10000 جنيه للفرد الواحد، وتشمل إقامة يوم واحد فقط بالمنتجع.

كما يحيي النجم محمد حماقي بمشاركة الفنانة مايا دياب بفندق “دوسيت” التجمع الخامس، ليلة رأس السنة، وقد تقاضي حماقي جراء هذا الحفل حوالي 470 ألف جنيه، حيث تتراوح أسعار التذاكر 3000 و3500 و4000 و5000 و5500 جنيه.

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ويحيي محمد فؤاد حفله بفندق جراند نايل تاور، مساء اليوم ليلة رأس السنة، وحصل فؤاد على 500 ألف جنيه نظير إحياء هذا الحفل، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 3500 و4500 و5500 جنيه.

ويعتبر هذا الحفل الأول لمحمد فؤاد بعدما تعرض الفنان لوعكة صحية شديدة أدت إلى دخوله المستشفى عدة أيام.

وينعش رامي صبري السنة الجديدة بثلاث حفلات في ليلة رأس السنة، حصل فيها على 900 ألف جنيه بمعدل 300 ألف جنيه للحفل الواحد، أولها بمشاركة محمود الليثي وأمينة وأحمد شيبة وصافينار بفندق ماريوت الزمالك الساعة 12 صباحًا، وتبدأ أسعار التذاكر من 2500 حتى 6500 جنيه.

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والثاني بمشاركة الفنان وائل جسار والمطربة أمينة والراقصة انستازيا ونعوم بفندق إنتركونتيننتال في سيتي ستارز القاهرة الساعة 10 مساءً، وأسعار التذاكر 3500 و4000 و5000 و6000 و7000 و8000 جنيه.

أما الثالث بمشاركة وائل جسار أيضًا، بفندق سميراميس، وتبدأ أسعار التذاكر من 3500 جنيه إلى 8500 جنيه.

كما تتراوح أجور نجوم الفن الشعبي سواء أمينة ومحمود الليثي وعبد الباسط حمودة ما بين 120 الي 150 الف جنية عن الحفل الواحد.