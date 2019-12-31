تراند اليوم : مطلعش صوتو.. من هو مطرب أغاني أكرم حسني؟ -فيديو

حل المطرب والملحن عماد كمال، صاحب الصوت الحقيقي للأغاني التي يقدمها الفنان أكرم حسني، ضيفا على برنامج “آخر النهار”، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة “النهار”.

تحدث كمال عن كواليس تعاونه مع أكرم حسني، وكيف بدأت علاقتهما سويا، موضحا أنه خلال فترة دراسته الجامعية غنّى تتر برنامج مقالب، وكان حاضرا خلال تصوير إحدى الحلقات، والتي كان حسني ضيفا فيها، لكن الأخير انزعج للغاية وقتها من المقلب، فبدأ في الحديث معه لتهدئته، وتعرّف عليه.

أضاف أنه تواصل بعدها مع أكرم مرة أخرى لكي يحضر ندوة في الجامعة تابعة للنشاط الطلابي الذي يشارك فيه، وبالفعل وافق حسني، ومن بعدها توطت العلاقة وبدآ العمل سويا منذ برنامج “وسيم هدهد” ثم “أسعد الله مساءكم من جديد” ثم توالت الأعمال الفنية التي يغنّي بدلا منه فيها، ولا يزال التعاون بينهما مستمرا حتى الآن.

من جانبه، أشاد “حسني” بموهبة عماد كمال، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، مؤكدا أنه شاب موهوب للغاية، سواء في الصوت أو حتى في الأفكار المبدعة الجديدة، فهو يطوّر نفسه باستمرار، لافتًا إلى أنه تربطه به علاقة أخوة وصداقة قوية، كما يمتلك موهبة حقيقية وصوت مميز.

يشار إلى أن المطرب “عماد كمال” هو الصوت الأصلي لكافة الأغنيات التي قدمها الفنان أكرم حسني في برنامج “أبو حفيظة” وكذلك أحمد فهمي في مسلسل “الواد سيد الشحات” و”ريح المدام”، كما اشتهر بأغنية “بسبوسة” من مسلسل “الوصية” والتي غناها مع المطربة بسنت النبراوي.