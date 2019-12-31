أبرز 7 أفلام أجنبية منتظرة في يناير 2020

مشهد من فيلم "يوم جميل في الجوار"

يحفل شهر يناير/كانون الثاني 2020 بمجموعة مميزة من الأفلام الأجنبية، أغلبها مرشح للمنافسة في حفلات الجوائز السينمائية مثل الأوسكار، جولدن جلوب، وغيرها.

موقع "ميرور" البريطاني يرصد في التقرير التالي أبرز الأفلام الأجنبية التي تطرح في هذا الشهر.



1- Jojo Rabbit (جوجو رابيت)





كوميديا ساخرة، تدور حول الصبي الألماني رومان جريفين، وحيد عائلته الذي يكتشف أن والدته (سكارليت جوهانسون) تٌخفي فتاة يهودية صغيرة في المنزل.

يصدر الفيلم 1 يناير/كانون الثاني 2020.



2- 1917





دراما حربية ملحمية، تدور حول الجنود البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى، والتحديات التي واجهتهم خلال عبورهم أرض العدو، لتسليم رسالة من شأنها إنقاذ 1600 شخص.

الفيلم من بطولة ريتشارد مادن الذي عرفناه بشخصية روب ستارك من مسلسل (صراع العروش)، ويطرح 10 يناير/كانون الثاني 2020.



3- Uncut Gems (أن-كت جيمز)





فيلم الجريمة والإثارة، يتناول مغامرة غير مأمونة العواقب يخوضها بائع مجوهرات ساحر (آدم ساندلر)، إلا أن تدخل العائلة والأصدقاء والأعداء أيضا من شأنه قلب الكفة تماما.

يٌطرح الفيلم 10 يناير/كانون الثاني 2020.



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4- A Hidden Life (حياة خفية)





دراما رومانسية، تدور حول مزارع نمساوي يواجه خطر الإجلاء من بلاده، بعد رفضه محاربة الجنود النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

يصدر الفيلم 17 يناير/كانون الثاني.



5- Waves (موجات)





فيلم درامي، يتناول حياة عائلة أفريقية أمريكية، تحاول شق طريقها في المجتمع الجديد الذي انتقلت إليه، بعد مرورها بخسارة مأساوية لم تتعافَ منها بعد.

يٌطرح الفيلم 17 يناير/كانون الثاني 2020.



6- The Personal History of David Copperfield (تاريخ ديفيد كوبرفيلد)





فيلم مأخوذ من رواية تشارلز ديكنز الكلاسيكية التي تدور حول حياة ديفيد كوبرفيلد (ديف باتيل) من الولادة حتى البلوغ، والخبرات التي مر بها، وشبكة عائلته وأصدقائه.

يٌطرح الفيلم 24 يناير/كانون الثاني 2020.



7- A Beautiful Day in the Neighbourhood (يوم جميل في الجوار)





فيلم كوميدي، يدور حول تحقيق يجريه الصحفي المتشكك لويد فوجل حول المذيع المحبوب فريد روجرز، وبينما يتعمق الصحفي في التحقيق يكتشف مدى طيبة محبوب الشعب الأمريكي "روجرز".

الفيلم من بطولة توم هانكس وماثيو ريس، ويصدر في دور العرض 31 يناير/كانون الثاني 2020.

