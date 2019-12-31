شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفلات راس السنة 2020.. نانسى عجرم تختتم حفل أبو ظبى بـ"بدنا نولع الجو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل رأس السنة بمسرح جزيرة المارية بأبوظبي، ضمن احتفالات رأس السنة، بأغنية "بدنا نولع الجو" التى أعادتها للمرة الثانية، وسط أجواء احتفالية من الجمهور الذى حضر مبكراً لحضور الحفل، الذى قدمت فيه نانسى أغانيها الشهيرة منها "أطبطب وأدلع"، "ماشي حدي"، "معقولة الغرام"، "مشتاقة ليك"، "ما فيا عيش الا معك"، "اخصامك اه"، "بتفكر في اية"، "الدنيا حلوة"، "واثق بحاله".



نانسى عجرم تتفاعل مع الجمهور

وأحيت نانسى عجرم مؤخراً حفلا غنائياً كبيراً ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، يوم 17 ديسمبر في مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، وشاركها الحفلة الفنانان وائل جسار ووائل كفوري، حيث أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور وأطلت فى الحفل بفستان أحمر خطفت به الأضواء.

ومن المقرر أن يصعد النجم تامر حسنى إلى مسرح الحفل لبدء فقرته الغنائية بعد قليل، حيث حضر تامر باقة من أغانيه الشهيرة الجديدة والقديمة ليغنيها فى الحفل منها "100 وش" و"عيش بشوقك" و" كل مرة "، "حبيبى"، و"ناسينى ليه" وعدد آخر من الأغانى التى يتفاعل معها الجمهور.

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نانسى عجرم فى حفلها بابو ظبى

النجم تامر حسنى عرض له مؤخرا فيلمه الجديد "الفلوس" ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وهو قصة تامر حسني، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويحتل الفيلم المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.

وكانت أبوظبي قد نظمت عددا من الفعاليات العالمية خلال عام 2019، شملت هذه الفعاليات الجديدة أسبوع أبوظبي للتحدي، والذي تضمن مباراة الـUFC الشهيرة بين بطل القتال غير المهزوم حبيب نورمحمدوف وداستن بورير، كما أقيمت أول نسخة من أسبوع أبوظبي للعائلة والتي شهدت أول مرة يقام فيها حفل جوائز الأطفال من نيكلودين في الشرق الأوسط والذي تبعه عرض بيبي شارك الشهير، كما استضافت أبوظبي أول نسخة من أسبوع أبوظبي للسباق والذي تضمن فعاليات ثقافية دولية مثل مهرجان فن أبوظبي واختتم بجائزة الاتحاد الكبرى للفورملا 1، الحدث الختامي لموسم 2019 للفورمولا 1 إضافة إلي عالم ورنربراذرز والطيران الداخلي الحر.