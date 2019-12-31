شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يهنئ جمهوره بالعام الجديد 2020 بصورة من الحرم المكى: سنة سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان على ربيع، صورة له من الحرم المكى، بمناسبة العام الميلادى الجديد، والتى هنأ من خلالها جمهوره وكافة شعوب العالم بهذه المناسبة السعيدة، وفى استقبال العام الجديد 2020، قال على ربيع فى تعليقه على الصورة، "مفيش صورة أحلى من كده أقولكم بيها سنة جديدة سعيدة إن شاء الله.. وكل عام وأنتم بخير على كل الشعوب".

يشار إلى أن النجم على ربيع، كان قد حضر الثلاثاء الماضى، العرض الأول لـ فيلم "الفلوس"، بحضور صناع العمل الفنى وفى مقدمتهم النجم تامر حسنى، فى أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، كما أن على ربيع، كان ضيف شرف فى الفيلم، وخلال الحفل فى مقطع فيديو قبل انطلاق العرض، هنأ نجم مسرح مصر، الفنان تامر حسنى، بالفيلم الجديد، وكان هذا بطريقته الكوميدية المعهودة.



على ربيع يهنئ جمهوره بالعام الجديد من الحرم المكى

وفى مقطع فيديو مقتضب، يظهر الفنانان تامر حسنى وعلى ربيع، وبعدما صافحه واحتضنه، قال على ربيع "عامل إيه.. مبروك.. هندغدغ الدنيا دلوقتى"، ورد عليه تامر حسنى، "الحمد لله.. يارب"، ثم التقطا الصور أمام كاميرات وسائل الإعلام معًا.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

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كما، احتفل النجم حكيم، مع الفنان على ربيع – حينها - على هامش العرض الخاص لفيلم الفلوس، بأغنيته الجديدة "ليلة بمبى"، حيث ظهر الفنانان فى مقطع فيديو مقتضب نشره المطرب الشعبى عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا، وهما يرددان كلمات أغنية ألبوم حكيم الجديد، ليلة بمبى، وقد ظهر على ربيع، وهو يردد مع حكيم كلمات أغنية ليلة بمبى، حيث قالا: "أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. والشوق والهوا بلاقيهم سوا فى عينيكى والضحكة تبان.. أنا بحبك أحبك أحبك".



الفنان على ربيع فى الحرم المكى

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2020، كانت قد انطلقت فى عدة دول، وكان سكان نيوزيلندا من بين أوائل من استقبلوا العام الجديد، وأضاءت الألعاب النارية التى أطلقوها السماء ليلًا فوق أوكلاند، فيما احتشدت جموع حاشدة من المواطنين والسياح فى ميناء سيدنى بأستراليا لمشاهدة الألعاب النارية الشهيرة التى تطلق فى أستراليا عشية العام الجديد، على الرغم من دخان الحرائق الذى أحال لون سماء الليل فى البلدات الساحلية القريبة إلى الأحمر القانى.

وقررت سيدنى مواصلة عرض الألعاب النارية الذى تقيمه كل عام، على الرغم من مطالبة بعض المواطنين بإلغائه تضامنا مع المناطق التى تستعر فيها حرائق الغابات فى ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدنى، وفى إطار هذه الاحتفالات، نظمت مدينة سيدنى الاسترالية فعاليات ضخمة احتفالا بحلول العام الميلادى الجديد، حيث تعتبر المدينة من أوائل المناطق التى تختفل بالعام الجديد على مستوى العالم، وتضمنت الفعاليات إطلاق الألعاب النارية التى زينت سماء المنطقة، بأشكال هندسية رائعة، حيث اصطف آلاف المواطنين لمشاهدة تلك الألعاب التى تعد واحدة من مظاهر الاحتفال لدى الاستراليين.

كذلك استقبلت هونج كونج العام الجديد 2020 بالألعاب النارية التى تتمتع بشعبية ليلة عيد الميلاد، إلا أن السلطات ألغت الاحتفالات فى ميناء فيكتوريا لدواع أمنية فى الوقت الذى نظم فيه المحتجون المزيد من المظاهرات، وذلك وفقًا لما نشرته "سكاى نيوز"، الثلاثاء.