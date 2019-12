شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة رأس السنة.. لقاء الخميسى تتمنى السعادة وراحة البال لجمهورها فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة لقاء الخميسى، بمناسبة رأس السنة الميلادية وقدوم عام جديد، حيث نشرت صورة لها تعكس سعادتها بالعام 2020، فيما هنأت الجمهور بالعام الجديد، وعلقت على الصورة، قائلة: "Happy new year.. Here we come 2020.. سنة سعيدة عليكم جميعًا.. أمنياتى بالصحة والسعادة وراحة البال 2020".

يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسى، كانت قد أكدت، أنها تعرضت للعديد من المواقف الجيدة والسلبية التى مرت عليها خلال عام 2019، متمنية أن يكون 2020 عاما مليئا بالأمل والمحبة والتسامح والخير، معتبرة أن الدرس المستفاد من العام الماضى، هو أن الأمل والمحبة والرضا والتسامح "أجمل بكتير من أى إحساس مؤلم".



لقاء الخميسى تهنئ جمهورها بالعام الجديد 2020

وقالت لقاء: "صباح جميل، النهاردة آخر يوم فى 2019، كان فيها أيّام خير ومحبة وراحة وسعادة وحلم، وكمان كان فيها وجع وألم وعدم رضا"، وأضافت "الدرس المستفاد هو أن الأمل والمحبة والرضا والتسامح أجمل بكتير من أى إحساس مؤلم، إن شاء الله 2020 يبقى كلها أمل ومحبة وتسامح وخيروفضل"، مختتمة رسالتها لجمهورها، قائلة "بحبكم".

وكانت لقاء الخميسى، تعرضت للتنمر خلال الفترة الماضية، كأى شخصية عامة، خاصة مع حرصها الشديد على التواجد بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى، وردت لقاء على التنمر الذى تتعرض له، وعلقت: "أولاً أحب أوجه الشكر للناس اللى بتحبنى زى ما انا.. وجمهورى المهذب المحترم اللى مقدرنى زى ما انا، ولو أحيانا اختلف معايا فى الرأى لا يفسد فى الود قضية بيننا :) شكرا.. أما عن هؤلاء المتنمرين.. الكارهين للحياة والحب واحترام الآخر وتقبل الآخر.. يا جماعة صفحتى هى بيتى اللى فاتحاه لحبايبى وصحابى اللى بيحبونى زى ما أنا وأنا بأحبهم.. أما عن هؤلاء الكارهين الحاقدين اللى مالهومش لا شغل ولا مشغلة غيرإهانة الناس وفرض آرائهم على الآخرين بدون أى احترام للحريات واختلاف الآراء والطبائع والأفكار.. يا جماعة وفروا وقتكم الثمين فى شىء أهم من أنكم تتابعوا شخص مش بتحبوه، واحتفظوا بطاقتكم الإبداعية فى الإهانات والتنمروالألفاظ البذيئة والكره لنفسكم".