شكرا لقرائتكم خبر عن دوف كاميرون تطلب الزواج من جينيفر لورانس على "تويتر".. هل توافق الأخيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت النجمة الأمريكية دوف كاميرون، الزواج علانية من مواطنتها النجمة جينيفر لورانس، لتكشف للجميع رغبتها فى الارتباط بها، وجاء ذلك من خلال تغريده نشرتها دوف عبر حسابها على تويتر، حيث قالت "إذا كانت جينيفر لورانس ستطلب منى ذلك، فأنا أود أن أطلب يدها علنًا من الزواج".

ورغم أن دوف كاميرون كانت تواعد شريكها توماس دوهرتى لبعض الوقت، لكن ومع ذلك كانت بحاجة إلى الكشف لمعجبيها عن رغبتها فى تدشين علاقة مع النجمة جينيفر لورانس، ومن جانبه، نشر أحد متابعى دوف على تويتر، تغريدتين منسوبتين للنجمة العالمية حول علاقتها بجينيفر لورانس، تقول فى الأولى "هذا هو اقتراحى الرسمى للزواج من جينيفر لورانس"، وفى الثانية "هذا هو بلدى اقتراح الزواج الرسمى لجينيفر لورانس".



دوف كاميرون تطلب الزواج من جينيفر لورانس

وقال المعجب بالممثلة الأمريكية فى تعليقه على التغريدتين، "دوف كاميرون فى بداية العقد.. دوف كاميرون فى نهاية العقد"، ومن جانبها، أعادت دوف نشر تدوينه متابعها، وعلقت عليها "انتظر.. لا أتذكر هذا الاتساق".

Advertisements

من جانبها، يبدو أن كاميرون لا تزال تحب شريكها دوهرتى، وفى 3 ديسمبر، نشرت النجمة بعض الصور الرائعة لها وهى تبتسم مع شريكها، وفى أبريل 2018، أخبرت معجبيها أنها تعتزم بشدة الزواج من دوهرتى، إلا أنه قد يتغير هذا إذا وافقت جينيفر لورنس على عرض الزواج المقدم من دوف كاميرون.



دوف كاميرون ترد على أحد معجبيها

ويشار إلى أنه فى يوليو الماضى، كان يبدو أن هناك خلاف قادم بقوة بين ثنائى من أهم نجمات هوليود وتحديداً جينيفر لورانس وسكارليت جوهانسون بسبب فيلم سكارليت الأخير "الأرملة السوداء" وهو الفيلم الذى أثار البرومو الخاص به ردود أفعال كبيرة فور طرحه على يوتيوب بسبب المشاهد التى اقتربت بشدة من فيلم جينيفر لورانس "ريد سبارو" الذى حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه وذلك نظراً لأن موضوع الفيلمين يدور حول نفس القصة لعميلة مخابرات روسية تلعب لصالح المخابرات الأمريكية بعدما تنجح فى تجنيدها لصالحهم.

برومو" الأرملة السوداء" لا يعد قريباً فحسب من قصة الفيلم وإنما تضمن ممثلين من نفس الفيلم ربما سيلعبوا نفس الأدوار مما جعل المواقع العالمية مثل هوليود لايف وغيرها تتحدث عن وجود تشابه كبير قد ينشب عنه خلاف كبير ربما يحدث قريباً فور طرح الفيلم فى دور العرض خلال العام المقبل حينما تنكشف الأحداث بالكامل خاصة أن الخلافات بدأت من قبل أثناء التحضير لفيلم جينيفر لورانس حين واجه المخرج اتهامات بعمله على فيلم قريب من شخصية مارفل الشهيرة التى تلعبها سكارليت وهو ما نفاه بالكامل وقتها.