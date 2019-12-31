شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات رأس السنة.. راشد الماجد يقدم "يا أهل الهوى" للموسيقار طلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة سارة لجمهوره، طرح الفنان راشد الماجد أغنيته الجديدة "يا أهل الهوى" بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، من كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع سيروس، وإشراف عام خالد أبو منذر، حيث جاء العمل بطريقة السهل الممتنع، وسط اهتمام الماجد كعادته بالتنوع والاهتمام بالتفاصيل الفنية، وتقديم أغنيات تحمل الكثير من المفاجآت، ليكون عشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربى بامتياز .

وقد كشف راشد الماجد عن سعادته البالغة بتقديم أغنية "يا أهل الهوى" التى تحمل الطابع الطربى والقيمة الفنية المتميزة، مشيرا إلى أنه وقع فى غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، مؤكدا حماسه الشديد لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة، واصفاً التعاون مع الشاعر بدر بن عبد المحسن، والموسيقار طلال بالمثمر، وأن هناك تقاربا فنيا وروحيا، متمنيا أن يستمر هذا التعاون بينهم وتقديم أعمالاً فنية ناجحة، وأن تنال الأغنية الجديدة إعجاب واستحسان الجمهور العربى، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع أغنية طربية بامتياز لما تحمله من فكر وأسلوب رشيق.

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وتألق عدد من المطربين العرب فى ختام مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذى أقيم لأول مرة بالعالم فى العاصمة السعودية الرياض، وأبرزهم النجم عمرو دياب، وميريام فارس، وعمرو مصطفى، وراشد الماجد.

يذكر أن راشد الماجد قدم مؤخراً أغنية تحمل اسم "طحنون الريادة" إهداء منه إلى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والأغنية من كلمات محمد حمد بن سهيل الكتبى، ألحان خالد ناصر، توزيع حسام كامل.

وأحيا النجم راشد الماجد مؤخرا حفلا غنائيا بعنوان "ليلة السندباد" فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.