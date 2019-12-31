شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تهنئ جمهورها بالعام الجديد 2020.. ماذا قالت النجمة التونسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة التونسية هند صبرى، على تهنئة جمهورها بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث نشرت صورة لها عبر إنستجرام، وعلقت عليها: "سنة جديدة سعيدة.. أتمنى لكم الصحة الجيدة والازدهار الدائم"، ويأتى هذا فيما تحتفل عواصم العالم بحلول العام الميلادى الجديد 2020، حيث يحتفل كل شعب بطريقته الخاصة، فى أجواء البهجة والسعادة، بعدما تزينت المدن لاستقبال هذا الحدث مثلما هو الحال فى سيدنى وسول وجاكرتا وباريس ومختلف أنحاء المعمورة.

يشار إلى أن الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2020، كانت قد انطلقت فى عدة دول، وكان سكان نيوزيلندا من بين أوائل من استقبلوا العام الجديد، وأضاءت الألعاب النارية التى أطلقوها السماء ليلًا فوق أوكلاند، فيما احتشدت جموع حاشدة من المواطنين والسياح فى ميناء سيدنى بأستراليا لمشاهدة الألعاب النارية الشهيرة التى تطلق فى أستراليا عشية العام الجديد، على الرغم من دخان الحرائق الذى أحال لون سماء الليل فى البلدات الساحلية القريبة إلى الأحمر القانى.



هند صبرى تهنئ الجمهور بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2020

وقررت سيدنى مواصلة عرض الألعاب النارية الذى تقيمه كل عام، على الرغم من مطالبة بعض المواطنين بإلغائه تضامنا مع المناطق التى تستعر فيها حرائق الغابات فى ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدنى.

كذلك استقبلت هونج كونج العام الجديد 2020 بالألعاب النارية التى تتمتع بشعبية ليلة عيد الميلاد، إلا أن السلطات ألغت الاحتفالات فى ميناء فيكتوريا لدواع أمنية فى الوقت الذى نظم فيه المحتجون المزيد من المظاهرات، وذلك وفقًا لما نشرته "سكاى نيوز"، الثلاثاء.

وفى إطار هذه الاحتفالات، نظمت مدينة سيدنى الاسترالية فعاليات ضخمة احتفالا بحلول العام الميلادى الجديد، حيث تعتبر المدينة من أوائل المناطق التى تختفل بالعام الجديد على مستوى العالم، وتضمنت الفعاليات إطلاق الألعاب النارية التى زينت سماء المنطقة، بأشكال هندسية رائعة، حيث اصطف آلاف المواطنين لمشاهدة تلك الألعاب التى تعد واحدة من مظاهر الاحتفال لدى الاستراليين.



الفنانة التونسية هند صبرى

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وعلى جانب آخر، تقف النجمة هند صبرى لأول مرة فى الدراما التليفزيونية أمام النجم أحمد عز فى السباق الرمضانى المقبل، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء وينتمى إلى الأعمال المخابراتية، ويتم تصويره فى أكثر من دولة، فيما لم يستقر فريق العمل على اسمه حتى الآن، وهو من إنتاج سينرجى.

وجمع بين هند وعز مؤخرا فيلم "الممر" الذى أعاد التعاون بينهما بعد غياب 18 عاما منذ تقديمهما فيلم "مذكرات مراهقة"، وشارك فى الممر عدد من النجوم من بينهم احمد فلوكس ومحمد فراج واحمد صلاح حسنى واحمد رزق ومحمد جمعة واسماء ابو اليزيد واخرون ومن اخراج شريف عرفة وتخطت ايراداته أكثر من 100 مليون جنيه.

ويعرض للفنانة هند صبرى حاليا فيلم "الفيل الأزرق 2" التى تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور، وحل الألغاز التى تواجهه.

يذكر أن الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف، ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".

وعرض للفنان أحمد عز مؤخرا فيلم "ولاد رزق 2" عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.