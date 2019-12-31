شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يودعون الساعات الأخيرة فى 2019.. ويستعدون لاستقبال العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن، على توديع الساعات الأخيرة فى 2019، واستعدادهم لاستقبال العام الجديد 2020، واختلفت التهانئ بين النجوم فمنهم من حرص على استقبال العام الجديد بجلسة تصوير والبعض الآخر غرد برسالة تمنى أن يكون العام الجديد أفضل.

وكعادة النجم محمد هنيدى، التى تتميز بخفة الظل والكوميديا، شارك جمهوره على تويتر، بمقطع من فيلمه فول الصين العظيم، وكتب قائلاً: "2020 استرها معانا يارب".

وكتبت الفنانة إليسا: "لقد كان عامًا فريدًا من نوعه ينتهى اليوم، ويارب تجلب هذه السنة الجديدة سوى الأشياء الجيدة، لتعويض ما فاتنا وتمنحنا ما نتمناه"، وقال الفنان نبيل الحلفاوى: "يا رب تكون كل سنة دايمًا أحسن لكم جميعًا ولأحبائكم من اللي قبلها كل التمنيات والدعوات بالصحة والعافية وراحة البال وتحقيق الأمنيات".

وكتبت الفنانة: "ليلى علوى في 2019 كان فيه احتفالات ومناسبات كتيرة سعيدة حضرتها وساعدني فيها فريق كبير جداً، بشكر كل اللي ساعدوني في ده وإن شاء لله 2020 تكون سنة حلوة وسعيدة علينا كلنا".

بينما احتفلت الفنانة نسرين طافش، بالعام الجديد، بجلسة تصوير جديدة، وكتبت قائلة:"كل سنة وانتو سالمين وسعداء وعم تضحكو كتير حتى على الهموم.. كل سنة وانتو قلوبكم نضيفة متل قلب الأطفال وعقولكون منورة بنور الوعي والحب البهجة والسلام والطيبة سنة حلوة على الجميع يارب".

وكتب الفنان صلاح عبد الله، "‏يا آخر يوم في السنة قول لأول يوم صاصا نفسه في الهنا والسعادة يعوم أنا وحبايبي يارب وكل الطيبين".

وقال الفنان عاصى الحلانى: "كل عام وأنتم بألف خير راجيًا من الله أن يعم الأمن والأمان على جميع بلادنا العربية واعادة الاستقرار والسلام إلى كل بلد عربي يعاني من الحروب.. اللهم لم شمل الأمة العربية من أجل مستقبل أفضل وزاهر في عالمنا العربي للأجيال المقبلة كل سنة وأنتم بألف خير بإذن الله".

غردت النجمة الإماراتية أحلام، برسالة إلى جمهورها عبر حسابها على موقع تويتر، في الساعات الأخيرة من عام 2019 متمنية أن العام الجديد يكون خير على الجميع.

وكتبت أحلام، قائلة: "اللهم إني استودعك عامًا مضى بأن تغفره لي وتعفوعني وتتقبله مني.. واستودعك اللهم عامي هذا اسألك بعام لا تزوره أحزان ولا يدخله سوء بعافيه ورضا لا فاقدين ولا مفقودين.. واستودعك نفسي وأهلي وأحبابي فاحفظهم لي يا من لا تضيع عنده الودائع"، وبعد تغريدتها هنأها جمهورها بالعام الجديد، متمنين لها سنة سعيد والمزيد من النجاح".

وجهت الفنانة أصالة، رسالة إلى جمهورها وأصدقائها وأسرتها بمناسبة العام الجديد عبرحسابها على إنستجرام، في الساعات الأخيرة من عام 2019 .

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وكتبت أصالة، قائلة: "عام يودّعنا بآخر صباح ليبدأ الجديد غدًا، ليأخذ معه ما أبكانا وأحزننا، ويأخذ الضّعف المُهين، والانكسار الّذي أرهقنا، ونعد أنفسنا بعام جديد، بمشاعر أجمل وأكثر نضارة لنشعّ لمنّ حولنا فرحاً وأملّ، ولعائلتي الغالية الحبيبة الّتي ناضلت منّ أجلي، وأصدقائي الأوفياء الّذين لايميلون لو مالت الحياة، أعدكم جميعاً بأنّ أكون كما أتمنّى أنّ أكون، ليس هو فقط عام جديد، بلّ هو تذكار لأنّ نتغيّرونتجدّد ونعدو، كلّ عام وجميعنا بخيروبلادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير".

وكتبت سرين عبد النور، قائلة: "حافظوا على الأشخاص الذين يحبونكم بصدق، يشجّعونكم ويجعلونكم سعداء. أمّا اذا كان في حياتكم أشخاص لا يقومون بهذه الأشياء، دعوهم يرحلون"



سيرين عبد النور



إليسا



شريهان



ليلى علوى



محمد هنيدى



نانسى عجرم



نبيل الحلفاوى